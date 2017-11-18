'Türkiye'de ana muhalefet yok hükmündedir'

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 15 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, AK Parti kadroları vasıtasıyla 3 kat büyüdüğünü söyledi.

Türkiye'nin değiştiğini ve dönüştüğünü ifade eden Çavuşoğlu, "Bu milletin kendine olan öz güveni tavan yapmıştır ve geleceğine eskisine nazaran çok daha güvenli bir şekilde bakmaktadır. Çocuklar için çok daha iyi bir Türkiye bırakılacaktır." diye konuştu.

Türkiye'nin önceki yıllarda bir paradigması olduğunu belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Milletin önüne gidiyorsunuz, söz veriyorsunuz ve iki anahtar sallıyorsunuz. Her şeyi yapacağınızın sözünü veriyorsunuz. Millet size inanıyor, kanıyor. Gelip Ankara'ya yerleştiğinizde kurduğunuz hükümetle bu defa millete sırtınızı dönüp vesayet odaklarının boyunduruğu altına giriyorsunuz. Ondan sonra milleti unutuyorsunuz, onların beklentilerine sahip çıkmıyorsunuz. Tamamen Ankara'daki, hatta uluslararası bir kısım vesayet odaklarının boyunduruğu altına girmek suretiyle milletin menfaatini, memleketin gelişimini, kalkınmasını unutuyorsunuz. Bu, böyle oldu. Biz geldiğimizde bu ülkenin kasalarında fareler geziniyordu. Çok geçmiş dönem değil bu. Son zamanlarda bir SGK polemiği yaşanıyor. İnsan utanır biraz, bu ne pişkinlik Allah aşkına?"

"Erdoğan'ın gitmesini sağlayamazsın"

Türkiye'de ana muhalefetin, ülkeyi yönetme iddiası, ülke için yeterli bir kaynak veya öngörü ortaya koymak için çalışmadığını dile getiren Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Ana muhalefetin bütün öngörüsü, yatırımı, projesi, planı, Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesi üzerine kurulmuş. Kardeşim, Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesini sağlayamazsın. Hele hele Avrupa'dan, Amerika'dan devşirdiğin güçlerle bunu hiçbir şekilde yapamazsın. Bu millet, buna fırsat vermedi, bundan sonra da vermeyecektir."

Demokraside, muhalefet ve ana muhalefetin şart olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Türkiye'de ana muhalefet koltuğu boştur, yok hükmündedir. Çünkü bu insanların, ana muhalefetin Türkiye ile ilgili derdi yoktur. Ana muhalefet, uluslararası vesayet odaklarının, FETÖ'nün, PKK'nın kuklasıdır." dedi.

Türkiye'nin ABD'ye Rıza Sarraf ile ilgili verdiği notaya ilişkin üç milletvekilinin sosyal medyada paylaşımda bulunduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Kendince ironi yapıyor. Maskaralık, başka bir şey değil. Dünyayı bize güldürüyorlar, yaptıkları bu. Millet, bunların hepsini görüyor, 2019 da yakın. Allah'ın izniyle milletten silleyi, tokadı yediler mi iki seksen uzanacaklar. Bunu göreceğiz." dedi.

Kaynak: AA