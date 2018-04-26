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Buradasınız : » » Türkiye-Rusya-İran Dışişleri Bakanları Moskova'da bir araya gelecek

Türkiye-Rusya-İran Dışişleri Bakanları Moskova'da bir araya gelecek

Dışişleri Bakanlığı, Astana platformunun garantörleri Türkiye, Rusya ve İran’ın dışişleri bakanlarının, cumartesi günü Moskova'da bir araya geleceğini duyurdu.

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Türkiye-Rusya-İran Dışişleri Bakanları Moskovada bir araya gelecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'in 28 Nisan'da Moskova'da bir araya geleceği belirtildi.

Açıklamada, "Toplantıda, Astana mekanizması bünyesinde yürütülen iş birliğinin bütün boyutları ele alınacak ve bundan sonra atılabilecek adımlar üzerinde durulacaktır." ifadesi kullanıldı.

Astana süreci, ilk olarak, Suriye'deki krizin çözümüne katkı sağlamak amacıyla üç ülkenin girişimiyle Ocak 2017'de Kazakistan'ın başkenti Astana'da başlatılmıştı.

Çavuşoğlu, Lavrov ve Zarif, son olarak Astana'da 15 Mart'ta yapılan Suriye konulu dışişleri bakanları toplantısında bir araya gelmişti.

Kaynak: AA

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