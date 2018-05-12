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Türkiye, Romanya ve Bulgaristan genelkurmay başkanları, bir araya geldi

Türkiye, Romanya ve Bulgaristan genelkurmay başkanları İzmir'de toplanarak, bölgesel güvenlik konularını görüştü.

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Türkiye, Romanya ve Bulgaristan genelkurmay başkanları, bir araya geldi

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Andrey Botsev ve Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicolae-Ionel Ciuca, dün İzmir'de bir araya geldi.

Bölgesel güvenlik konularının değerlendirildiği toplantıda, bölgesel sahiplik ilkesi kapsamında mevcut mekanizmalar ve güvenlik inisiyatiflerinin etkinliğinin artırılması ile son dönemdeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca NATO'daki öncelikli konular ile terörizmle mücadelede iş birliğinin artırılmasına yönelik alınabilecek tedbirler de görüşüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: türkiye, Romanya, Genelkurmay Başkanları Toplantısı, Bulgaristan
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