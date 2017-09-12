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Buradasınız : » » 'Türkiye hiçbir zaman çaresiz değildir'

'Türkiye hiçbir zaman çaresiz değildir'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf ile düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Türkiye hiçbir zaman çaresiz değildir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf ile düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye'ye silah satışıyla ilgili sözlerine ilişkin, "Bu tür yaklaşımlar esasen bizim kendi milli savunma sanayimizin güçlenmesine vesile oluyor. Bu anlamda yerli ve milli üretimi artırıyoruz her alanda. Kendi savaş uçağımızı helikopterimizi üretiyoruz. Türkiye hiç bir zaman çaresiz değildir." dedi. 

Etiketler: dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, almanya, silah satışı
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