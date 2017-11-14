'Türkiye, Ahıska Türklerinin yanında olmaya devam edecektir'

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Ahıska Türklerinin ana vatanları Ahıska'dan sürgüne gönderilmelerinin 73. yılına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada 4 Kasım 1944'te, çoğunluğu çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan 100 bine yakın Ahıska Türkü'nün, ana vatanları olan Gürcistan’ın Ahıska bölgesindeki evlerinden Sovyetler Birliği içinde binlerce kilometre uzakta bulunan bölgelere sürüldükleri hatırlatıldı.

Sürgünün yol açtığı ağır şartlar, açlık, bakımsızlık ve hastalıktan dolayı birçok Ahıska Türkü'nün yaşamını yitirdiği, birçoğunun da dağıldıkları yerlerde büyük çile ve zorluklarla karşılaştığını belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu trajik olayı 73. yıl dönümünde büyük bir hüzünle anıyor, sürgün sırasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Dokuz ayrı ülkede sayıları yarım milyona ulaşan Ahıska Türklerinin durumunu yakından takip etmekte ve gerekli desteği vermekteyiz. Ahıska Türklerinin ana vatanları Ahıska’ya geri dönüş sürecinin başarılı bir şekilde nihayete ermesini, Ahıska Türklerinin bulundukları ülkelerin yanı sıra ana vatanlarında da huzur ve barış içerisinde hayatlarını sürdürmelerini temenni ediyoruz. Türkiye, nerede bulunurlarsa bulunsunlar Ahıska Türklerinin yanında olmaya devam edecektir."

Kaynak: AA