Türkiye-AB Zirvesi'nin tarihi belli oldu

AB'den yapılan açıklamaya göre, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 26 Mart’ta Varna’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya gelecek.
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Türkiye-AB Zirvesi 26 Mart'ta Bulgaristan'ın Varna kentinde yapılacak. Zirveye Türkiye adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılacak.
AB'den yapılan açıklamaya göre, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 26 Mart’ta Varna’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya gelecek.
Ayrıntılar geliyor...
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