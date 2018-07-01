Türk Silahlı Kuvvetleri'nin pilot açığı kapatılıyor

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası terör örgütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle çok sayıda personelin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile bağı kesilmiş, bunlar arasında pilotlar da yer almıştı. 600'ün üzerinde pilot TSK'dan uzaklaştırılmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı pilot açığının giderilmesi için hemen harekete geçti. Bu kapsamda ilk olarak pilotların özlük haklarında iyileştirilmeye gidilirken, mecburi hizmet süresi 14,5 yıldan 18 yıla çıkarıldı.

Bu sayede emeklilik veya istifa gibi gerekçelerle daha fazla pilotun ayrılmasının önüne geçilmesi amaçlandı. Çeşitli nedenlerle TSK'dan ayrılan pilotlara Milli Savunma Bakanı onayıyla geri dönüş imkanı tanındı. Böylelikle aralarında muharip sınıftakiler de olmak üzere 70'e yakın pilotun yuvaya dönüşü sağlandı.

Yer sınıfındakilere pilot olma imkanı

Pilot açığının karşılanmasına yönelik yapılan bir diğer yasal düzenleme ise, üniversitelerden pilot olarak mezun olanların TSK'da istihdamına imkan verilmesi oldu.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda yer sınıfında görev yapan ve gerekli şartlı taşıyan personele de pilot olma hakkı tanındı. Bu kapsamda 50 pilot yetiştirildi, 200'e yakınının eğitimi devam ediyor.

Kriz veya harekat kaynaklı ihtiyaç durumlarında, pilot ihtiyacının muvazzaf personel dışında harbe hazır pilotlarla karşılanabilmesi maksadıyla ihtiyat pilot uygulamasına geçildi.

Özellikle FETÖ'cüler tarafından başta sağlık olmak üzere çeşitli nedenlerle uçuştan ayrılmalarına sebebiyet verilen subaylara da yeniden pilot olma hakkı tanındı.

Hava Harp Okulu'na öğrenci alımı

Pilot açığının karşılanması için Hava Harp Okulu'nda sivil üniversitelerin ara sınıflarından da öğrenci alınarak yeniden eğitime başlandı.

Hava Harp Okulu'nun tüm sınıflarında toplam bine yakın öğrencinin eğitimi devam ediyor.

18 yıllık mecburi hizmet süresini tamamlamadan ayrılan pilotların ihtiyaç duyulan hava aracı tiplerinde görevlendirilmek üzere yeniden subay tayin edilmesi için yasal düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda muharip ve diğer uçaklar için 100'den fazla personel yeniden Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda istihdam edilmeye başlandı.

2 yıl içinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki pilot sayısı bine yaklaştı.

Kaynak: AA