TSK’nın sivil hassasiyeti Afrin’deki binalarda kendini gösterdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin’de terör örgütlerine yönelik 20 Ocak’ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Türkiye’nin uluslararası hakları ve BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik ilgili kararları kapsamında harekat, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak yürütülüyor.

TSK sadece teröristleri hedef aldı

Harekatın planlaması ve icrası sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri sadece teröristleri, terör örgütüne ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçleri hedef aldı. Bu durum Afrin merkezinin teröristlerden arındırılması sonrasında sahada kendini bir kez daha gösterdi.

Hastaneye tek kurşun dahi atılmadı

Afrin'in kuzeybatısında teröristler tarafından kullanılan, içinde terör örgütü elebaşı fotoğraflarının da olduğu hastaneye harekat sırasında tek kurşun dahi atılmadı.

Mehmetçik, hastanede sivil olabilme ihtimaline karşı bölgedeki harekatı çok hassas yürüttü. Hastanede terör örgütü elebaşı posterleri, terör örgütüne ait dokümanlar ve teröristlere dağıtılan ilk yardım malzemeleri dikkat çekti.

Sadece teröristlerin mevzi yaptığı binalara atış yapıldı

Aynı hassasiyet Afrin'deki cami, okul ve binalarda da kendini gösterdi. Afrin merkezinde sadece teröristlerin mevzi yaptığı, güvenlik güçlerine saldırı gerçekleştirdiği binalara Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları ve Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı güçler tarafından atış yapıldı.

Afrin merkezin alınması sırasında görev yapan komando birliğinin tabur komutanı, harekat sırasındaki sivil hassasiyetine vurgu yaparak, "Türk Silahlı Kuvvetleri, sivil halkın yaşadığı hiçbir binaya zarar vermedi. Bunun göstergesi Afrin'in merkezindeki binalar. Teröristlerce mevzi olarak kullanılan binalara yönelik atış yapılırken geri kalan binaların hiçbirinde hasar yoktur" dedi.

Tabur komutanı, terör örgütünün iddia ettiğinin tersine, TSK’nın hiçbir cami, tarihi esere zarar vermediğini vurguladı.

Kaynak: AA