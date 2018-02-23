TSK'nın Afrin'e mühimmat taşıyan terör örgütü konvoyunu vurduğu anlar

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan silah ve mühimmat taşıyan konvoyu vurdu.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde sürüyor.

Afrin'deki terör hedefleri, havadan ve karadan tek tek vuruluyor.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle;

"PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristler ile silah ve mühimmat taşıyan konvoy, 22 Şubat 2018 tarihinde Afrin güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit edilmiş ve şehirden 15 km kadar uzaktayken kara ateş destek vasıtaları ile vurulmuştur.

Harekât esnasında sadece PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait anılan konvoy hedef alınmış ve her zaman olduğu gibi sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir."

Kaynak: TRT Haber