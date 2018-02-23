  • 23 ŞUBAT 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.785
    EURO 4.668
  • BIST 116840.94
    ALTIN 162.083
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » TSK'nın Afrin'e mühimmat taşıyan terör örgütü konvoyunu vurduğu anlar

TSK'nın Afrin'e mühimmat taşıyan terör örgütü konvoyunu vurduğu anlar

Afrin'e girmek isteyen terör örgütü konvoyu Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vuruldu. TSK, silah ve mühimmat taşıyan terör örgütü konvoyunun vurulma anını paylaştı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan silah ve mühimmat taşıyan konvoyu vurdu.

Afrin'de 8 köy daha terör örgütlerinden arındırıldı

Zeytin Dalı Harekatında 1829 terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik Afrin'de sivillerin yardımına koşuyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin keskin nişancıları Afrin'de

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde sürüyor.

Afrin'deki terör hedefleri, havadan ve karadan tek tek vuruluyor.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle;

"PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristler ile silah ve mühimmat taşıyan konvoy, 22 Şubat 2018 tarihinde Afrin güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit edilmiş ve şehirden 15 km kadar uzaktayken kara ateş destek vasıtaları ile vurulmuştur.

Harekât esnasında sadece PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait anılan konvoy hedef alınmış ve her zaman olduğu gibi sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER