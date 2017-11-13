TSK'dan sınır ötesine hava harekatı

Savaş uçakları dün yine terör kamplarını vurmak için havalandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri son dönemde düzenli olarak hava harekatları yapıp, Kuzey Irak'taki PKK kamplarını hedef alıyor.
Teröristlerin saldırı hazırlığında olduğu belirlenince uçaklar yeniden havalandı ve 4 ayrı bölgedeki kamplar vuruldu.
Zap, Sinath-Haftanin, Hakurk ve Kandil bölgelerinde belirlenen hedefler yerle bir edildi.
TSK vurulan noktalar arasında silah mevzisileri, barınak ile silah ve mühimmat depoları bulunduğunu açıkladı.
Kaynak: AA