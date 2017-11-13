  • 13 KASIM 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » TSK'dan sınır ötesine hava harekatı

TSK'dan sınır ötesine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde, 4 ayrı bölgedeki PKK kamplarını vurdu.

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TSKdan sınır ötesine hava harekatı

Savaş uçakları dün yine terör kamplarını vurmak için havalandı. 

Türk Silahlı Kuvvetleri son dönemde düzenli olarak hava harekatları yapıp, Kuzey Irak'taki PKK kamplarını hedef alıyor. 

Teröristlerin saldırı hazırlığında olduğu belirlenince uçaklar yeniden havalandı ve 4 ayrı bölgedeki kamplar vuruldu.

Zap, Sinath-Haftanin, Hakurk ve Kandil bölgelerinde belirlenen hedefler yerle bir edildi.

TSK vurulan noktalar arasında silah mevzisileri, barınak ile silah ve mühimmat depoları bulunduğunu açıkladı.

 

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak, hava harekatı
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