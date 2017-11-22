TSK’daki memurlara idari yargı yolu açıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Daha önce İçişleri Bakanlığı’na bağlanan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki memurlar, değişiklikle yönetmelik kapsamından çıkarıldı.

Yeni yönetmeliğe göre sivil memurlar haklarında verilen disiplin cezalarına idare mahkemelerinde itiraz edebilecek. Daha önce sadece haklarındaki disiplin soruşturmasını yürüten kurullara itiraz edebiliyorlardı.

Kurulun bu itiraz üzerine verdiği son karar kesinleşmiş oluyor, sivil memurlar başka bir itirazda bulunamıyordu.

Yeni değişiklikle memurlar için artık son itiraz adresi disiplin kurulları değil. İdari yargıya giderek haklarını arayabilecekler.

Yüksek Disiplin Kurulu yapısında da yenilik yapıldı.

Buna göre, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında oluşan kurulda Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürü, Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen personelin bağlı olduğu kuvvet komutanlığının plan ve yönetim daire başkanı veya Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı, Bakanlık birinci hukuk müşaviri ve Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürü görev alacak.

Değişikliğin getirdiği bir başka yenilik ise memurlara da disiplin amirliği yetkisi vermesi. Daha önce bu yetki sadece subay ve astsubaylardaydı.



AA