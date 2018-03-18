TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nın bilançosunu açıkladı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı"nın başlatıldığı hatırlatıldı.

TSK tarafından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından itibaren toplam 3603 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Sivillerin emniyeti için gereken tüm tedbirler alındı

Afrin’de yaşayan sivillerin emniyeti için gereken tüm tedbirler alındığını belirtirdiği açıklamada, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtulmak için bölgeden ayrılan masum halkın güven ve huzur içinde yaşayabileceği geçici barınma kamplarının tesis edilmesi maksadıyla ilgili kurumlarla koordineli olarak faaliyetlere devam edilmektedir." denildi.

Mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları devam ediyor

18 Mart 2018 tarihi itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin şehir merkezi kontrol altına alınırken, bölgede mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları sürdürülüyor.

46 asker şehit oldu, 225 asker yaralandı

Harekât kapsamında terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 46 asker şehit olurken, 225 askerde yaralandı.

Açıklamada harekatın, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan, Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği belirtildi.

Kaynak: TRT Haber