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Buradasınız : » » TSK ve ÖSO Afrin'de güvenliği güçlendiriyor

TSK ve ÖSO Afrin'de güvenliği güçlendiriyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, Afrin'de güvenliği güçlendirmek için arama, tarama ve mayın temizleme çalışmalarına devam ediyor.

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TSK ve ÖSO Afrinde güvenliği güçlendiriyor

TSK ve ÖSO, YPG/PKK'lı teröristlerin daha önce gizlendiği Bülbül beldesi yakınlarındaki Hasan Deyra Dağı'ndaki tünel ve sığınaklara operasyon başlattı.

Operasyona katılan ÖSO komutanlarından Ebu Cuma, "ÖSO olarak Türk ordusundaki kardeşlerimizle Hasan Deyra Dağı'nda arama tarama faaliyetlerinde bulunuyoruz. Birazdan dağın eteklerinde çalışmalara başlayacağız" dedi.

Ebu Cuma, Afrinlilerin güvenli şekilde evlerine dönmeleri ve yaşamaları için bölgede teröristlerce gizlenmiş mayın ve patlayıcıları bulma ve imha çalışmaları yapacaklarını da aktardı.

Bir diğer komutan Ebu Rahaf da operasyona önem verdiklerini belirterek, hedefin dağda teröristlerden kalan tehlikeleri bertaraf etmek olduğunu belirtti.

Ebu Rahaf, "Afrin'de evlerine dönen sivilleri kendi ailemiz gibi görüyoruz. Onlarla yaşıyoruz. Hiçbir farkımız yok" diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: tsk, OSÖ, afrin, zeytin dalı
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