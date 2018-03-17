TSK: 27 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, 10-16 Mart tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Diyarbakır, Tunceli ve Şırnak ile Irak’ın kuzeyine operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 27 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda 4 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı.

36 adet piyade tüfeği, 1 adet doçka uçaksavar makinalı tüfek, 5 adet makinalı tüfek, 2 adet zagros keskin nişancı tüfeği, 2 adet RPG-7 roketatar, 1 adet av tüfeği, 5 adet tabanca, 1 adet bombaatar, 1 adet law olmak üzere toplam 54 adet silah, 2 adet güdümlü tanksavar füze mühimmatı, 2 adet anti personel mayın, 3 adet 120 mm’lik havan mühimmatı, 2 adet 60 mm’lik havan mühimmatı, 1 adet 81 mm’lik havan mühimmatı, 45.240 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 1600 adet doçka uçaksavar makinalı tüfek mühimmatı, 37 adet el bombası,1 adet aydınlatma fişeği, 73 adet roketatar mühimmatı, 57 adet roketatar sevk fişeği, 1.275 kg amonyum nitrat, 5 kg tahrip kalıbı, 221 kg C-4 patlayıcı madde, 49 adet fünye, 32 adet muhtelif şarjör, 5 adet el dürbünü, 4 adet el telsizi ve 8 adet LPG tüp ele geçirildi.

27 adet EYP tespit edilerek imha edildi. Teröristler tarafından kullanılan 51 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi.

Kaynak: TRTHaber