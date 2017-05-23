'Terörle mücadele küresel olmalıdır'

Başbakan Yıldırım, "İngiltere'deki terör saldırısını en kuvvetli ifadelerle lanetliyoruz. Terörün ne demek olduğunu iyi bilen ülkeyiz. Baştan beri söylediğimiz bir şey var; terör küresel bir tehdittir, terörle mücadele de küresel olmalıdır." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşhvili ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İngiltere'deki terör saldırısı ile ilgili olarak, "Dost ve müttefikimiz Birleşik Krallığa, ölenlerin aile ve yakınlarına derin başsağlığı, yararılara acil şifalar diliyorum ve bu saldırıyı en kuvvetli ifadelerle lanetliyoruz. Terörün ne demek olduğunu iyi bilen ülkeyiz. Terörden en fazla bedel ödeyen bir ülkeyiz, dolayısıyla baştan beri söylediğimiz bir şey var; terör küresel bir tehdittir, dolayısıyla terörle mücadele de küresel olmalıdır." ifadelerini kullandı.

"Güvenlik noktasında artık yaşadığımız bugünlerde her yerin güvenliği hemen hemen aynı." diyen Yıldırım, "Her yerle ilgili tehdit de aynı. Hiç kimse 'Benim ülkem daha güvenli' diyemez. Böyle deyince de terörle mücadelede bir zafiyet yaşanma ihtimali ortaya çıkar. Bundan böyle terörle mücadelede yakın iş birliğini daha da artırmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.