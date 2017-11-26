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'Teröristler bu kış ya açıkta kalacaklar ya donacaklar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelede yerli silahların önemini anlattı ve 'Teröristler bu kış ya açıkta kalacaklar ya donacaklar' dedi.

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Teröristler bu kış ya açıkta kalacaklar ya donacaklar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da AK Parti Şalpazarı Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

Soylu burada yaptığı konuşmada, yerli insansız hava araçlarının terörle mücadeleye sağladığı desteğin altını çizdi ve "Teröristler bu kış ya açıkta kalacak ya da donacaklar." dedi.

Soylu sözlerini şöyle sürdürdü; 

"Biz İsrail'den Heron istediğimizde, Amerika'dan Predatör istediğimizde yok senatodan geçireceğiz, yok meclisten geçireceğiz, yok verecek miyiz vermeyecek miyiz? Kötü komşu ev sahibi yapar. Bizi ev sahibi yaptı. Allah'a hamdolsun bugün bütün dünyanın imrendiği hava araçlarına silahlı insansız hava araçlarını bizler üretiyoruz. Yarın bunların çok daha iyisini üreteceğiz. Eğer bizim evlatlarımız teröristlere nefes aldırmıyorsa bizim mühendis evlatlarımız ürettikleri sayesinde cesaretleri sayesinde ve sizin dualarınız sayesinde. Onlar şöyle zannediyor kış geldi terör örgütleri rahatladı zannediyor öyle mi? Sığınaklarınızı başlarınıza geçireceğiz bunu bilesiniz. Bu kış söylüyorum ya açıkta kalacaklar ya da donacaklar."

Kaynak: TRTHABER 

Etiketler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör
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