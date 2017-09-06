Teröristbaşı Gülen için 3 aylık süre doldu

Kanun Hükmünde Kararname ile darbe ve terör suçlarından haklarında soruşturma bulunan ve yurt dışına kaçanlar için "Türk vatandaşlığından çıkarılma" sürecinde gözler artık Bakanlar Kurulu'nda.

130 kişinin yurt dışından dönmeleri için verilen 3 aylık süre doldu. Listenin başındaki isim FETÖ elebaşı Gülen'di.

İçişleri Bakanlığı tarafından 5 Haziran'da haklarında soruşturma yürütülen 130 kişi için "yurda dön çağrısı" ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

130 kişilik listede örgütün "emniyet imamı" olduğu iddia edilen Kozanlı Ömer kod adlı Osman Hilmi Özdil de vardı; Rize'deki darbe girişimi davasında adı geçen firari sanıklar Haluk Mataracı ve Orhan Tornacı da.

O isimler arasında sadece FETÖ'cüler değil, PKK ve DEAŞ'lı oldukları tespit edilenler de yer aldı.

Vekillikleri düşürülen HDP'li Tuğba Hezer ve Faysal Sarıyıldız da listede.

Yurda dönmeyenlerin vatandaşlıktan çıkarılmaları için gereken teklif İçişleri Bakanlığı tarafından Bakanlar Kurulu’na sunulacak. Karar için son söz Bakanlar Kurulu'nda.

Vatandaşlıktan çıkarıldıkları takdirde ne olacak?

Vatandaşlıktan çıkarma kararı şahsi olacak, karardan kişinin eş ve çocuklarını etkilenmeyecek.

Vatandaşlıktan çıkarılan kişi nüfus kaydı kapatılacak.

Bu işlem ilgili tüm kurumlara bildirilecek.

Bu kişiler yeniden vatandaşlığa dönmek isterlerse "milli güvenlik bakımından engel teşkil eden bir hallerinin bulunup bulunmadığına" bakılacak.

Eğer karar olumlu olursa yine Bakanlar Kurulu onayı gerekecek.

