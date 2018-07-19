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Terör örgütü PKK'nın lojistik sorumlusu etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatında bölücü terör örgütünün lojistik sorumlusu Hasan Çakmak'ın da aralarında olduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Terör örgütü PKKnın lojistik sorumlusu etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurdu.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütünün lojistk sorumlusu Delil Karakoçan kod adlı Hasan Çakmak'ın aralarında bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Harekata ilişkin TSK'nın Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde, uyuşturucu alışverişi sırasında bir aracın tam isabetle vurulduğu anlar yer aldı. 

Kaynak: TRT Haber

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