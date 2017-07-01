Terör örgütü DEAŞ'a nefes aldırılmıyor!

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay yurt genelindeki operasyonlarla örgüte nefes aldırmazken teröristlerin planladığı canlı bomba eylemleri de güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla engellendi.

İnsanların en mutlu günlerini kana bulayan, yaşlı ve çocukları hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü DEAŞ'a yönelik yurt içindeki operasyonlar kararlılıkla sürüyor.

Polis, jandarma ve hudut birliklerinin haziran ayında yürüttüğü çalışmalarda çok sayıda DEAŞ üyesi gözaltına alındı, örgüte ait doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi.

DEAŞ saldırılarına karşı mücadele eden ve şehirlerin yanı sıra sınırda da güvenliğini her geçen gün artıran Türkiye, terör örgütüne yönelik hem yurt içi hem de yurt dışında çok yönlü mücadele sergiliyor.

Sınır hattında alınan önlemlerle terör örgütü DEAŞ'a geçit vermeyen Türkiye, örgüte karşı etkin mücadele örneği sergiliyor. DEAŞ'la etkin mücadelesini aralıksız sürdüren Türkiye, yurt içindeki başarılı operasyonlarıyla örgüte nefes aldırmadı.

Yurt genelinde geçen ay yürütülen operasyonlarda terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe vuruldu. Haziran ayında şafak vakti ve farklı kentlerde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarla örgüte göz açtırılmazken teröristlerin gerçekleştirmeyi planladığı canlı bomba eylemleri de engellendi.

Geçen ay gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında terör örgütünün yönetim kadrosundan oldukları belirlenen çok sayıda yabancının da bulunduğu 188 kişi gözaltına alınırken şüphelilerden çok sayıda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklandı.

Haziran ayındaki bazı operasyonlar şöyle:

- İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

- Terör örgütü DEAŞ adına İzmir'de eylem için keşif yapmaya geldikleri belirlenen biri Afgan uyruklu 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

- Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, örgütün üst düzey yöneticisi olduğu öne sürülen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk tutuklandı.

- Ankara'da Etimesgut Yapracık TOKİ konutlarında terör örgütü DEAŞ üyesi 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili soruşturmada 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

- Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 zanlıdan biri tutuklandı.

- Trabzon'da DEAŞ'a yönelik operasyonda baba ile oğlu gözaltına alındı.

- İstanbul merkezli Kocaeli ve Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı. Şüphelilerin adresleri ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ile yüklü miktarda para ele geçirildi.

- Suriye sınırında çok sayıda patlayıcı ve canlı bomba yeleğiyle yakalanan 5 terör örgütü DEAŞ üyesi, Kilis'te çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

- İzmir'de terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdikleri öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.

- Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda sansasyonel eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i cezaevine konuldu.

- İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital malzeme, örgütsel yayın, kelepçe, pompalı tüfek ve 35 mermi bulundu.

- Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey sorumlusu olduğu öne sürülen "Ebu Hanzala" kod isimli Halis Bayuncuk ile irtibatlı olduğu iddia edilen doktor gözaltına alındı.

- Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

- Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda aynı evde 7 zanlı yakalandı.

- Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 11 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 DEAŞ mensubu gözaltına alındı.

Hatay'da bombalı saldırı hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

Hatay'da "canlı bomba" eylemi hazırlığındaki 2'si Türk, 3'ü Suriyeli 5 terörist yakalandı.

Suriye'den Türkiye'ye canlı bomba eylemi yapmak üzere gönderilen 5 eylemci, Hatay MİT Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince gerçekleştirilen müşterek operasyonla kent merkezine ulaşamadan yakalandı.

Teröristlerden ikisinin vücutlarına sarılı ve patlamaya hazır haldeki intihar kemerleri, herhangi bir can ve mal kaybı olmadan ele geçirildi. Teröristlerle ele geçirilen canlı bomba yeleklerinde yapılan ilk incelemede patlayıcıların "parça tesirli, el bombası fünyeli" olduğu anlaşıldı.

Hatay Valisi Erdal Ata, kentte "canlı bomba" eylemi hazırlığındaki 2'si Türk, 3'ü Suriyeli 5 teröristin DEAŞ üyesi olduklarını bildirdi.

Suriye'nin kuzeyindeki harekat

Suriye'nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun mücadelesiyle Azez ve Cerablus arasında bulunan 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alanda kontrol sağlandı.

El Bab ilçe merkezinin yanı sıra Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama-temizleme çalışmaları sürdürüldü.

DEAŞ'lıların yargılanma süreci

DEAŞ'a operasyonlarla göz açtırılmazken örgüt üyeleri Türk adaleti önünde hesap veriyor.

Sakarya'da "silahlı terör örgütü DEAŞ'a üye olmak" suçlamasıyla yargılanan Irak uyruklu kadın sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan Irak uyruklu 8 sanıktan 2'si, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, TBMM bahçesi ve AK Parti Ankara İl Başkanlığı ile İstanbul Küçükçekmece'deki Zeynebiyye Camisi civarında gerçekleştirilmesi planlanan eylem için keşif amaçlı dolaştığı tespit edilen kişinin de aralarında bulunduğu 17'si tutuklu 35 kişinin yargılandığı davada, 12 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.