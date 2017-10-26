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Buradasınız : » » Teknoloji bağımlılığıyla mücadelede yeni mekanizma

Teknoloji bağımlılığıyla mücadelede yeni mekanizma

Başbakan Yardımcısı Akdağ, internet, oyun, hatta sanal kumar da dahil teknoloji bağımlılığıyla mücadele edecek şekilde yeni bir yol haritası çizileceğini söyledi.

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Teknoloji bağımlılığıyla mücadelede yeni mekanizma

Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla bağımlılıkla mücadele için özel, yeni bir mekanizma kuracaklarını bildiren Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, bu mekanizmanın adının, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu olacağını söyledi.

"Yol haritası oluşturacağız"

Burada, uyuşturucu ve alkolle mücadelenin, şu ana kadar olduğu gibi devam edeceğini aktaran Akdağ, sigarayla mücadelenin de süreceğini vurguladı. Bu mücadeleyi daha da güçlendirmeleri gerektiğinin altını çizen Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orada biraz zayıflamamız var. Teknoloji bağımlılığı diyeceğimiz, internet, oyun, hatta bunun içine sanal kumarı da koymak mümkün. Bunlar ile de mücadele edecek şekilde yeni bir yol haritası hazırlayacağız. Uzmanları toplayacağız, iç ve dış paydaşları, hükümetten paydaşlarımızı, dışarıdan paydaşları alacağız. Bir iki ay çalışacağız, yol haritası oluşturacağız. Bu yol haritasına göre her bakanlığın, kurumun ya da sivil toplumun yapacağı birtakım işler olacak. Bunları takvime bağlayacağız, bunların performans göstergelerini koyacağız ve takip edeceğiz. "

Akdağ, teknoloji bağımlılığının da madde bağımlılığı kadar bir risk oluşturup oluşturmadığı sorusuna, "Böyle büyük cümleler kuramayız. Her sorunun kendine has özelliği var. Madde bağımlılığı, insanın hayatını, sosyal hayatını, her şeyini tamamen mahveden bir şey. Diğer teknoloji bağımlılığı da insanın sosyal ilişkilerini, öğrenciyse başarısını olumsuz etkileyebilir. Hepsinin adı bağımlılık ama özellikleri, mücadele alanları, yöntemleri birbirinden farklı." karşılığını verdi. 

Kaynak: AA

Etiketler: Teknoloji bağımlılığıyla mücadele
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