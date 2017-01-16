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Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonu: 71 gözaltı

Tekirdağ merkezli 25 ildeki FETÖ operasyonlarında gözaltına alınanların sayısı 71'e yükseldi.

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Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonu: 71 gözaltı

Tekirdağ merkezli 25 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 71'e çıktı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri örgütün "emniyet yapılanmasına" yönelik başlattığı operasyon sürüyor.

Eski Tekirdağ Emniyet Müdürü Ali Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu zanlıların 10 Ocak'ta yakalanmasıyla başlayan operasyonda gözaltına alınanların sayısı 71'e yükseldi.

Operasyonun devam ettiği 25 ilde gözaltına alınan zanlılar, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne gönderiliyor.

Etiketler: Tekirdağ, FETÖ operasyonu, PDY, fetö
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