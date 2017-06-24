  • 24 HAZIRAN 2017, CUMARTESI

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'Suriye ve Irak'ta oynanan oyunların, kriz senaryolarının farkındayız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan bayramı nedeniyle görüntülü mesaj yayımladı.

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Suriye ve Irakta oynanan oyunların, kriz senaryolarının farkındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan bayramı nedeniyle görüntülü mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saklandıkları her yerde bulup hesap sordukları teröristlere dünyayı dar eden güvenlik güçlerimize, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet yolunda yürüttüğümüz bu mücadeleyi zaferle taçlandırana kadar bize durmak, dinlenmek yoktur. Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunlara, hazırlanan senaryolara karşı gösterdiği güçlü direniş, devletiyle ele ele vermiş milletimizin eseridir. Her alanda ülkemize yönelik saldırıları boşa çıkartan, 15 Temmuz'da destan yazan bu milletin mensubu olmakla iftihar ediyorum." ifadelerini kaydetti.

"Suriye ve Irak'ta oynanan oyunların, bölgede sahnelenmeye çalışılan kriz senaryolarının farkındayız" diyen Erdoğan, "Ancak herkesin, şu gerçeğin de farkında olduğunu ümit ediyoruz. Türkiye, bu tür oyunlarla yutulamayacak kadar büyük bir lokmadır. Ülkemizi bu tarz tuzaklarla teslim alabileceklerini sananlara cevabımızı, bizzat yerinde, sahada vermekte kararlıyız. Toprak bütünlüğümüze ve milli birliğimize göz dikenler ile onların gönüllü ya da kiralık maşalığını yapanlar, hatalarını anladıklarında hepsi için çok geç olacaktır." açıklamasında bulundu.

Etiketler: suriye, son dakika, ramazan bayramı, Ortadoğu, Irak, Haberler, haber, cumhurbaşkanı erdoğan
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