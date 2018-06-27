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Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 24 Haziran seçim zaferi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

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Stoltenbergden Cumhurbaşkanı Erdoğana tebrik telefonu

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 24 Haziran’daki seçim zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye’nin NATO’ya yönelik taahhüdünün güçlü biçimde devam edeceğinin ve katkılarının daha da artacağının vurgulandığı görüşmede Stoltenberg ise Türkiye’nin ittifak için son derece önemli bir üye olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Temmuz ayında Brüksel’de yapılacak olan NATO Zirvesinin yüz yüze görüşmek için önemli bir fırsat teşkil edeceğini de belirttiler.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran
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