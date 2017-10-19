Sözleşmeli öğretmenlere eşlerinin yanına tayin hakkı

Milli Eğitim Bakanlığının 66 il valiliğine yazı gönderdi.

Yazıya göre, evli olan ve her ikisi de sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan öğretmenlerin alanları itibarıyla, öğretmen ihtiyacı da dikkate alınarak ve aile birliği mazaretine bağlı olarak eş birliklerinin sağlanması uygun görüldü.

İl emrine atanan ve eşleri başka ilde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlar, 31 Ekim tarihi itibarıyla görev yaptıkları ilde 1 yıllık çalışma süresini doldurmaları şartıyla ve istemeleri halinde eşlerinin görev yaptığı ilde birleştirilmek istediklerine ilişkin dilekçelerini 25 Ekim'e kadar görev yaptıkları il milli eğitim müdürlüklerine verebilecek. AA