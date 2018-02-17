Son 10 yıldaki en büyük 10 projenin 5'i Türkiye'de

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (Bal-Göç) Orhangazi Şubesi'nin yeni hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, kamu yararına çalışan Bal-Göç'ün, merhum Mümin Gençoğlu tarafından, Bulgaristan'da yaşanan mezalimin toplumda ve uluslararası platformda bir farkındalık oluşturması amacıyla kurulduğunu belirtti.

Derneğin hemşehrilerine bakan yönü olmasına karşın bir de görülmeyen yeri bulunduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Aslında Bal-Göç, sadece Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımız açısından değil, bütün Balkanlar'da yaşayan soydaşlarımız açısından politikaların belirlenmesinden tutun da oradaki ihtiyaç sahibi insanların istifadesine sunmak üzere ortaya koydukları proje ve desteklere kadar birçok alanda önemli faaliyetler yürütüyor. Onun için bu binanın kendilerine hayırlı olmasını niyaz ediyorum." diye konuştu.

Çavuşoğlu, olayın bir de belediyecilik boyutunun olduğunu, Orhangazi Belediyesinin burada çok farklı güzellikte yapılan binayı kendi insanının hizmetine sunduğunu söyledi.

"Hatırlayınız İstanbul'un içler acısı halini"

Eskiden belediyecilik faaliyetlerinin kaldırımların yapılması, çöplerin toplanması, birtakım altyapı faaliyetlerinin yürütülmesi gibi çalışmalardan ibaret olduğunu, AK Parti belediyeciliğiyle bu bakış açısının değiştiğini ifade eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Esasen AK Parti iktidarının da genelde iktidara taşınmasının temel taşlarının döşendiği yer, yerel yöneticilik, mahalli idareler yöneticiliğidir. Zira Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında İstanbulluların büyük bir teveccühünü kazanarak İstanbul'da belediye başkanlığını kazandıktan itibaren ortaya koyduğu anlayış, bütün bir Türkiye'ye teşmil edecek bir anlayıştı. Hatırlayınız İstanbul'un içler acısı halini. Çöp yığınlarının köşe, bucak bulunduğu, insanların omuzlarında kovalarla su taşıdığı, hatta küvetlerde haftalık suların tasarruf edilerek kullanıldığı böyle bir durumdu. Sadece birkaç ay sonrasında Istranca Dağları'nda tam 7 gölet yapılmak suretiyle İstanbul'un su sorunu ortadan kalktı."

"En büyük 10 projenin 5'i Türkiye'de"

Çavuşoğlu, bugün İstanbul'un yeşil ile maviye bürünmüş durumda olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hakikaten bu böyle. Şehir içi ulaşım günden güne değer kazanıyor. Yani son yapılan projelere bakınız. Dünyada son 10 yıldaki en büyük 10 projenin 5'i Türkiye'de gerçekleştirilmiş. Bunların çoğu İstanbul'da. Marmaray, Osmangazi Köprüsü, 3. Boğaz Köprüsü, Yavuz Sultan Selim ve büyük havaalanı. Şimdi bakıyorsunuz aynı şekilde Kanal İstanbul projesi. Eğer amacınız millet, hizmet ise ortaya koyacağınız çok proje, yapabileceğiniz çok iş var. Bizim bakış açımız, çıkış noktamız; insanımızın hayatını kaliteye kavuşturmak, standartlarını yükseltmek ve böylelikle büyüyen Türkiye ile beraber kendisine öz güven sağlamış bir milletin bölgesinde küresel anlamda söz sahibi olmasını sağlamak. Dolayısıyla bugün burada yapılan hizmet de hiç de yabana atılacak hizmet değil. Emek var, sarfiyat var, harcama var, ama her şeyden önemlisi, insanımızın burada bu mekanda geçireceği zaman, alacağı kararlarla beraber çok güzel bir hizmet olarak karşımızda duruyor."

Binanın yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Çavuşoğlu, açılışı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA