  • 25 NISAN 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.581
    EURO 3.92
  • BIST 94634.91
    ALTIN 145.398
Buradasınız : » » Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Türkiye'de

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Türkiye'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Somali Cumhurbaşkanı Muhammed, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Türkiyede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed, Türkiye'yi ziyaret ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan'ın davetiyle Somali Cumhurbaşkanı Muhammed, 3 gün resmi ziyaretlerde bulunacak.

Konuk Cumhurbaşkanı Muhammed, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa görüşecek ve heyetler arası görüşmelere katılacak. Görüşmelerde, ikili ilişkilerle gündemdeki bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

Ziyaret, şubat ayında göreve başlayan Somali Cumhurbaşkanı Muhammed'in, Türkiye'ye yapacağı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.

Cumhurbaşkanı Muhammed'in, Ankara'daki resmi temaslarının ardından, 27-28 Nisan tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek "Türkiye-Afrika Tarım Bakanları I. Toplantısı ve Tarım İş Forumu"na iştirak etmesi de öngörülüyor.

Etiketler: Somali Cumhurbaşkanı, muhammed abdullah muhammed
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER