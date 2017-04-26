Somali Cumhurbaşkanı Fermacu Ankara'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'yu resmi törenle karşıladı.

Fermacu'nun bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, konuk Cumhurbaşkanına protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Abdullah Fermacu'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Fermacu'nun tören alanındaki yerlerini almasının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı

Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında, Recep Tayyip Erdoğan ve Muhammed Abdullah Fermacu merdivenlerde Türkiye ve Somali bayrakları önünde el sıkışarak, gazetecilere poz verdi.

Erdoğan ve Fermacu, törenin ardından baş başa ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelere geçti.

Törende, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.