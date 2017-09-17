'Size buyurun devam edin diyemeyiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 72. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'nin New York şehrine hareketinden önce Atatürk Havalimanında basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu ile ilgili olarak, "Küresel barış, güvenlik ve refahın tesisi noktasında bizim de elzem gördüğümüz bazı başlıklarda üst düzeyli toplantılar da yapılacak. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanı olarak Rohingya Müslümanları Temas Grubu Toplantısı bunlardan bir tanesidir. Ülkemizin de desteğiyle katılım düzeyi yükseltilen bu toplantının, Arakan'da yaşanan insanlık dramının uluslararası toplumun gündemine taşınması açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye olarak bu toplantının Arakanlı kardeşlerimizin sıkıntılarına bir nebze olsun çare olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Gündemimizde birçok önemli konu bulunuyor"

"New York'ta bulunacağım süre zarfında, ABD Başkanı Sayın Trump da dahil bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştireceğiz." diyen Erdoğan, "Sayın Trump ile yapacağımız görüşmeye özel önem atfediyorum. Bu görüşme gerçekten bölgesel anlamda kritik gelişmelerin yaşandığı bir zamana tekabül ediyor. Gündemimizde birçok önemli konu bulunuyor. Bu görüşmenin, her iki ülke için de faydalı ve verimli neticeleri olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

"BM binasının karşısında yeni bir Türk evi inşa ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birleşmiş Milletler binasının hemen karşısında New York'un en merkezi yerlerinden birinde yeni bir Türk evi inşa ediyoruz. Bu yeni binamız, büyüyen, gelişen, her alanda itibarı artan ülkemize yaraşır bir yer olacak. İnşallah bu binamızı yaklaşık 36 ay içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. 32 kat yüksekliğindeki bu binamız gerçekten gerek Birleşmiş Milletler binasının karşısında olmasıyla gerekse hareketli bir alanda tesis ediliyor olması sebebiyle ülkemizin şanına yakışır bir hizmet alanını oluşturacaktır." dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki referandum tartışmaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki referandum tartışmalarına dair, "Bizleri rahatsız eden bir süreç var. Nedir? Biz bir şey söylüyoruz. Bizim 350 kilometre orada sınırımız var. Orada bizim soydaşlarımız var, dindaşlarımız var. Onlar da aynı şekilde. Bizler aynı medeniyetin aslında mensuplarıyız. Yani onların Kürt olması, Türkmen, Arap, bizler öbür tarafta Türk olarak, bizi birbirimizden ayırmıyor ama bu anlayışı ne yazık ki Irak'ın bölünmesine yönelik bir adıma siz tevcih ederseniz, orada biz size 'Buyurun devam edin' demeyiz. Bunu kaç kere biz kendilerine söyledik, ikili görüşmelerimizde söyledik. Burada bir de bizim farklı yaklaşımımız var. Dara girdiğin zaman, zora girdiğin zaman kapımızı çalacaksın, her türlü desteği bizden alacaksın ama Irak'ın parçalanmasına gelince bildiğini okuyacaksın. Çocukluk hikayesiymiş, böyle şey olur mu ya?" ifadelerini kullandı.

"Burada Irak merkezi yönetiminin takındığı tavır, tabii ki bir federal yapının yöneticileri olarak kendilerinin tabii hakkıdır, biz ona müdahale etmeyiz ama gördüğümüz kadar aynı şeyleri düşünüyoruz." diyen Erdoğan, "Şu anda Amerika'da da Sayın İbadi ile bir görüşmemiz ayrıca olacak ama gördüğümüz kadarıyla aynı istikamete bakıyoruz. O istikamet nedir? Irak'ın bölünmez bütünlüğüdür." şeklinde konuştu.

Basın toplantısının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile saat 11.45'te ABD'nin New York şehrine gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti̇ Grup Başkanveki̇li̇ Mehmet Muş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti milletvekilleri Burhan Kuzu ve Said Yüce, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile bazı ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik de ABD'ye hareket etti.