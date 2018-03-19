Siyasilerden Hasan Celal Güzel için başsağlığı mesajı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, sabah saatlerinde hayatını kaybeden eski bakanlardan Hasan Celal Güzel için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.

"Hakk’a kavuşan eski bakanlarımızdan Hasan Celal Güzel’e Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır dilierim. Mekanı cennet olsun. Merhum, milletimiz, devletimiz için yaptığı çalışmalar, 28 Şubat sürecinde ki cesur mücadele ve daha nice güzel hasletle daima hayırla anılacaktır."

Hakk’a kavuşan eski bakanlarımızdan Hasan Celal Güzel’e Allah’tan rahmet,ailesine başsağlığı ve sabır dilierim.



Mekanı cennet olsun..



Merhum,milletimiz/devletimiz için yaptığı çalışmalar,28Şubat sürecinde ki cesur mücadele ve daha nice güzel hasletle daima hayırla anılacaktır. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 19 Mart 2018

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

"Hasan Celal Güzel Bey'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Rabbim gani gani rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Hak ve dava şuuruyla millet ve memleket için yaptığı güzel hizmetler hiçbir zaman unutulmayacak."

Hasan Celal Güzel beyin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Rabbim gani gani rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Hak ve dava şuuruyla millet ve memleket için yaptığı güzel hizmetler hiç bir zaman unutulmayacak. pic.twitter.com/GzqPBoLxh8 — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 19 Mart 2018

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba

"Şahsiyeti, yönetciliği ve hizmetleri ile siyasi hayatımızda iz bırakmış önemli değerlerden kıymetli devlet adamı Hasan Celal Güzel’e Allah’tan rahmet, bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet olsun."

Şahsiyeti, yönetciliği ve hizmetleri ile siyasi hayatımızda iz bırakmış önemli değerlerden kıymetli devlet adamı Hasan Celal Güzel’e Allah’tan rahmet, bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet olsun. — Ahmet Eşref Fakıbaba (@aefakibaba) 19 Mart 2018

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

"Ülkemiz için yaptığı hizmetlerle ve 28 Şubat sürecinde sergilediği cesur duruşuyla bildiğimiz devlet adamlarımızdan Hasan Celal Güzel’in vefatından derin üzüntü duydum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesinin ve milletimizin başı sağolsun."

Ülkemiz için yaptığı hizmetlerle ve 28 Şubat sürecinde sergilediği cesur duruşuyla bildiğimiz devlet adamlarımızdan Hasan Celal Güzel’in vefatından derin üzüntü duydum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesinin ve milletimizin başı sağolsun. pic.twitter.com/LZFrlYQA6T — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 19 Mart 2018

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

"Türkiye önemli bir devlet aklını, büyük bir tecrübeyi ve gerçekten güzel bir insanı kaybetmiştir. Hasan Celal Güzel'e Cenab-ı Hak'tan rahmet, Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum."

Türkiye önemli bir devlet aklını, büyük bir tecrübeyi ve gerçekten güzel bir insanı kaybetmiştir. Hasan Celal Güzel'e Cenab-ı Hak'tan rahmet, Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) 19 Mart 2018

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya

"28 Şubat sürecinde darbeci zihniyete karşı dik bir duruş sergileyen eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'e Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Milletimiz kendisini her zaman hayırla yâd edecek."

28 Şubat sürecinde darbeci zihniyete karşı dik bir duruş sergileyen eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'e Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum.



Milletimiz kendisini her zaman hayırla yâd edecek. pic.twitter.com/9BaNdMOIVs — Dr.Betül Sayan Kaya (@drbetulsayan) 19 Mart 2018

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan

"Siyasi tarihimizde önemli bir isim olan, özellikle 28 Şubat sürecinde darbeci zihniyetlere karşı dik duruşuyla hafızalarda yer edinmiş değerli Hasan Celal Güzel'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Siyasi tarihimizde önemli bir isim olan, özellikle 28 Şubat sürecinde darbeci zihniyetlere karşı dik duruşuyla hafızalarda yer edinmiş değerli Hasan Celal Güzel'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. — Lütfi Elvan (@lutfielvan) 19 Mart 2018

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu

"28 Şubat sürecinde darbecilere karşı dik duruşuyla hafızalarda yer edinen eski Bakanlarımızdan değerli devlet ve siyaset adamı Hasan Celal Güzel’e Allah’tan rahmet; kıymetli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

28 Şubat sürecinde darbecilere karşı dik duruşuyla hafızalarda yer edinen eski Bakanlarımızdan değerli devlet ve siyaset adamı Hasan Celal Güzel’e Allah’tan rahmet; kıymetli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. — Jülide Sarıeroğlu (@jsarieroglu) 19 Mart 2018

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

"Aydın kişiliği,örnek duruşu ve her zaman hukuksuzluğa karşı adaletin yanında cesur tavrı ile milletin gönlünde silinmez bir yeri olan hemşehrimiz,devlet,siyaset ve millet adamı Hasan Celal Güzel’e Allah’tan rahmet,ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun."

Aydın kişiliği,örnek duruşu ve her zaman hukuksuzluğa karşı adaletin yanında cesur tavrı ile milletin gönlünde silinmez bir yeri olan hemşehrimiz,devlet,siyaset ve millet adamı Hasan Celal Güzel’e Allah’tan rahmet,ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/mzbobKQiwR — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 19 Mart 2018

Kaynak: TRT Haber