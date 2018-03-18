Siyasilerden 'Çanakkale Zaferi' paylaşımları

Dünya'nın en güçlü donanmaları Çanakkale Boğazı'ndan kolayca geçip gidebileceklerini zannettiler. Ancak karşılarında göğsünü siper etmiş Mehmetçikleri buldular.

1915 yılında 18 Mart'ta Çanakkale'de kazanılan zaferin üzerinden 103 yıl geçti. Ama ne şehitler ne de o destansı mücadele unutulmadı.

Siyasiler de sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarıyla, bu tarihi günü yad etti. Siyasiler paylaşımlarında #ÇanakkaleZaferi ve #ÇanakkaleGeçilmez etiketlerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ;

Mesajında, kanları ve şehadetleri ile Çanakkale’yi geçilmez kılan ve bu vatana hayat veren Çanakkale şehitlerini rahmetle yad eden Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi/Destanı, Kınalı Hasan’ların/Mehmetlerin milleti,bayrağı,vatanı,mukaddesatı ve devleti için şehadete koşmasıdır; bir Hilal uğruna 250 bin güneşin batmasıdır; teknoloji,fen,barbarlık ve vahşetin imanla,sabırla,cesaretle ve şehadetle yenilmesidir." dedi

1) 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi/Destanı,



Kınalı Hasan’ların/Mehmetlerin milleti,bayrağı,vatanı,mukaddesatı ve devleti için şehadete koşmasıdır;



bir Hilal uğruna 250 bin güneşin batmasıdır;



teknoloji,fen,barbarlık ve vahşetin imanla,sabırla,cesaretle ve şehadetle yenilmesidir. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 17 Mart 2018

Bozdağ paylaşımını şu sözlerle sürdürdü;

"Rabbim,bütün şehitlerimize rahmetiyle muamele etsin. Rabbim, bizleri şehitlerinizin emanetine sahip çıkanlardan eylesin. Rabbim,bizleri şehitlerimize layık evlatlar kılsın. Rabbim,bizleri ve kıyamete kadar gelecek evlatlarınızı şehitlerimizin yolundan ayırmasın..."

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci;

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise, bu milletin kahraman evlatlarının Afrin'deki duruşunu, Çanakkale'de düşmana karşı duruşuyla bağdaştırdı.

"Tarih boyunca hiç boyun eğmemiş bu milletin kahraman evlatları, Çanakkale ve Kocatepe’de nasıl şahlandıysa aynı düşmanlara karşı bugün Afrin’de destan yazıyor."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 103. yıldönümünü kutlayarak, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, istiklâli ve istikbali uğruna vatan, millet aşkıyla mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum." mesajını paylaştı.

Tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 103. yıldönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, istiklâli ve istikbali uğruna vatan, millet aşkıyla mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.#ÇanakkaleGeçilmez pic.twitter.com/0w3MnXab9k — Jülide Sarıeroğlu (@jsarieroglu) 17 Mart 2018

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki;

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Vatanına canı pahasına sahip çıkan bir milletin evladı olmanın onurunu nesiller boyu taşıyacağız." yazılı bir görselle paylaştı hislerini.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül;

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un 'Çanakkale Şehitlerine' şiirinden bir dörtlükle andı Çanakkale Şehitlerini.

Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermîler...

Kahraman orduyu seyret ki bu tehdîde güler!

Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından;

Alınır kal'â mı göğsündeki kat kat îman?



Şanlı zaferimizin 103. yıl dönümü kutlu olsun #ÇanakkaleGeçilmez pic.twitter.com/pkyegTHXBt — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 17 Mart 2018

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu;

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; "Memleketin her karış toprağında, “Mevzubahis vatansa, gerisi teferruattır” diyerek düşmana korku ve dosta güven veren birileri var." diyerek bütün şehitleri rahmet ve minnetle andı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal;

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünde sosyal medya hesabından "Canını vatanına siper etmiş, cesaretleriyle destan yazmış tüm şehitlerimizi Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümünde saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyorum." sözlerini paylaştı.

Kaynak: TRT Haber