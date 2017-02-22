'Siber polisler' terör övücüleri kıskıvrak yakaladı

"Siber polisler", 15 Temmuz darbe girişiminin ardından sosyal medyada terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle 3 bin 894 şüphelinin gözaltına alınmasını sağladı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, sosyal medya aracılığıyla terör örgütleri lehine paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarına ve internet sitelerine yönelik sıkı takibi sürdürüyor.

Bu kapsamda, sanal ortamda devriye görevi yürüten siber polislerce, 15 Temmuz 2016'dan bu yana 69 bin 937 sosyal medya hesabından terör örgütlerini ve eylemlerini övücü nitelikte paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Söz konusu hesaplar üzerinden terör propagandası yapan ve kimlik bilgileri belirlenen 22 bin 88 şüpheliden 3 bin 894'ü gözaltına alınırken, 18 bin 194 kişi için Cumhuriyet savcılıklarınca gözaltı kararı alınmasının beklendiği belirtildi.

Gözaltına alındıktan sonra adli makamlara sevk edilen şüphelilerden bin 743'ü tutuklanırken, bin 328'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 2 bin 151'i serbest bırakıldı.

Terör örgütleri lehine paylaşımlar yapıldığı belirlenen 47 bin 849 hesabın kullanıcı bilgilerinin tespiti için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Sosyal medya aracılığıyla yurt dışından terör propagandası yapan kişilerin de tespit edildiğini belirten emniyet yetkilileri, bu kişilerin kimlik bilgilerinin sınır kapılarına iletildiğini kaydetti.