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Seçim takvimi 16 Şubat'tan önce yayımlanacak

YSK Başkanı Güven, genelgelerinin hepsinin hazır olduğunu, seçim takviminin 16 Şubat Perşembe gününden önce yayımlanacağını belirtti

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Seçim takvimi 16 Şubattan önce yayımlanacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçim takviminin 16 Şubat'tan önce yayımlayacağını bildirdi.

Güven, YSK'ya girişinde gazetecilerin referandum sürecine ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin seçim takviminin bugün açıklanıp açıklanmayacağına yönelik sorusu üzerine Güven, "Bizim genelgelerimizin hepsi hazır. Süresi ve zamanı geldiğinde hapsini yayımlayacağız" dedi.

Güven, seçim takviminin 16 Şubat Perşembe gününden önce yayımlanacağını söyledi.

İlkelerin de aynı zamanda çıkıp çıkmayacağına yönelik soruya Güven, "İlkeler ayrı çıkacak. Takvimle ne zaman ne yapacağımızı orada göstereceğiz" karşılığını verdi.

Etiketler: YSK Başkanı Güven, seçim takvimi, 16 Şubat Perşembe günü
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