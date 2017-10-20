  • 20 EKIM 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.674
    EURO 4.328
  • BIST 108488.69
    ALTIN 151.181
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Saldırı hazırlığında olan 9 terörist etkisiz hale getirildi

Saldırı hazırlığında olan 9 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatında, saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 9 terörist etkisiz hale getirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Saldırı hazırlığında olan 9 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında, saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 9 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, devam eden hava destekli operasyon esnasında, keşif ve gözetleme vasıtaları ile bölücü terör örgütü mensuplarının operasyon birliklerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edildi.

Düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu silahlı 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine döndü.

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, tsk, hava harekatı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER