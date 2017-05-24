Sağlık Bakanı Akdağ mevkidaşlarıyla görüştü

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde İran Sağlık Bakanı Seyyid Hasan Gazizade Haşimi, Özbekistan Sağlık Bakanı Alisher Shadmonov, Kazakistan Sağlık Bakanı Eljan Birtanov ve Pakistan Sağlık Bakanı Saira Afzal Tarar ile bir araya geldi.

Görüşmelerde Bakan Akdağ Türkiye'nin son yıllarda hayata geçirdiği sağlık reformları ve "Sağlıkta Dönüşüm Programı" hakkında mevkidaşlarına bilgi verdi, tecrübelerini paylaştı.

Akdağ, Haşimi ile görüşmesinde İran ve Türkiye arasında sağlık alanında iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Sağlık alanında İran'ın son yıllarda ciddi adımlar attığına ve iyi bir dönüşüm gerçekleştirdiğine dikkati çeken Akdağ, Türkiye'nin İran ile tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğu mesajını verdi.

Görüşmenin sonunda her iki bakan, özellikle ilaç ve tıbbi cihaz sanayi başta olmak üzere ortak bir çalışma grubu oluşturulması konusunda mutabakata vardı.

"Sağlıkta iş birliğine hazırız"

Akdağ, Özbekistan Sağlık Bakanı Shadmonov ile görüşmesinde de Özbekistan'ın Türkiye ile ortak değerlere sahip olduğunun altını çizdi. Bakan Akdağ, "Özbekistan'ı bir kardeş ülke olarak görüyoruz. Sağlıkta iş birliğine hazırız. Beraber çalışalım, birbirimize destek olalım." dedi.

Bakanlığının ilk döneminden bu yana Türkiye'nin sağlıkta çok büyük reformlar gerçekleştirdiğini ifade eden Akdağ, 2023 yılına kadar yeni reform planları yaptıklarını bildirdi.

Akdağ, Türkiye'de ilaç ve tıbbi malzeme sektörünün ileri seviyede olduğunu anlatarak, tecrübelerini paylaşmak istediklerini dile getirdi. Her iki bakan sağlık konusundaki ilişkilerin daha da ileriye götürülmesi için ortak bir çalışma grubu kurulması hususunda mutabık kaldı.

"Türkiye ve Pakistan'ın iki kardeş ülke"

Kazak mevkidaşı Birtanov ile görüşmesinde de Akdağ, Kazakistan'ın bölgesinde en önemli ülkelerden biri olduğuna işaret etti. Görüşmenin sonunda her iki bakan ortak bir yol haritası çizilerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Bakan Akdağ son görüşmesinde Pakistanlı mevkidaşı Tarar'a, Türkiye ve Pakistan'ın iki kardeş ülke olduğunu ve sağlık alanındaki ilişkilerin daha da ileri taşınmasını arzuladıklarını söyledi.

Tarar da Türkiye'nin sağlık alanında Pakistan'a verdiği destekten ötürü teşekkür etti.