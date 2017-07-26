Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Fakıbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tarım ve hayvancılık ülkesi olduğunu ve çok kaliteli tarım ürünleri yetiştirildiğini, ülkeyi bu anlamda daha ileriye taşımak için gayret göstereceklerini söyledi.

Rusya ile domates ihracatı konusunda olumlu gelişmelerin yaşanmasını beklediklerini işaret eden Fakıbaba, bu konuda yalnızca belirli ülkelere bağımlı olmamak gerektiğini, alternatif pazarlara açılmanın önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin tarım ve hayvancılık ülkesi olduğunu, yalnızca Şanlıurfa'nın bi̇le sahip olduğu imkanlar ve bu alandaki altyapısıyla Türki̇ye'yi̇ besleyecek potansiyeli bulunduğuna işaret eden Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Maalesef sıkıntılarımız var. Bazı bizden de kaynaklanan şeyler var, halkımızla daha çok buluşacağız ve bu sorunları inşallah çözeceğiz. Bunlar çözüldüğü zaman daha çok ihracat yapacağımıza inanıyorum ama tabii ki elimizde sihirli bir değnek yok. Yavaş yavaş inşallah Allah'ın yardımı, halkımızın desteğiyle bunu başaracağımıza inanıyorum. Rusya ile domates ihracatının gerçekleşmesi yüksek ihtimal ama benim görevim bundan sonra alternatifler hazırlamak. Bizim ürünlerimiz gerçekten dünya kalitesinde ürünler bunların değerini bilip, diğer ülkelere tanıtımını yapmamız lazım."

Kurbanlık fiyatları

Ahmet Eşref Fakıbaba, kurbanlık fiyatlarının normalleşmeye başladığını da dile getirdi.

"Fiyat söylemiyorum ama yavaş yavaş piyasanın oturduğunu görüyorum. Kurban Bayramı'nda hem üreticinin hem tüketicinin memnun olacağı bir şey planlıyoruz." diyen Fakıbaba, bu konuda da ciddi bir çalışma içerisinde olduklarına değindi.

"Halkın içinde olacağım"

Belediye başkanlığı döneminde olduğu gibi bakanlığı süresince de mümkün olduğunca problemleri halktan öğrenip, ona göre çözüm üretmeyi amaçladığını aktaran Fakıbaba, "Yine halkın arasında olacağız, mutlaka ahırlara gireceğim, çamur tarlalara basacağım. Tarım ve hayvancılık bakanı olup, sadece yansılarda onları seyretmek, algılamak mümkün değil. Onun için halkın problemi ancak onların arasında çözülür." şeklinde konuştu.