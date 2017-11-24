RTÜK Başkanlığına İlhan Yerlikaya yeniden seçildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığına İlhan Yerlikaya yeniden seçildi.

Yerlikaya RTÜK Başkanlığına 2015 yılında seçilmişti.

İlhan yerlikaya kimdir?

1960'ta Konya'da doğan Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitede, doktorasını İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı.

Adıyaman Besni'de öğretmen, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde uzman yardımcısı olarak görev yaptı. Yardımcı doçent olarak Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğretim üyeliğinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı ve İİBF Dekan Yardımcılığı yaptı. İletişim bilimleri genel gazetecilik alanında doçent ve profesör oldu. Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesinin Kurucu Dekanı olarak görev yaptı.

2005 yılında RTÜK üyeliğine seçildi. 2009-2011 yılları arasında RTÜK Başkan Vekilliği görevini yürüttü. Yayınlanmış 2 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunuyor.

İyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Yerlikaya, evli ve 5 çocuk babası.

TRT HABER

