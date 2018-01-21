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Buradasınız : » » Reyhanlı'ya roket atan iki hedef TSK'nın hava harekatıyla imha edildi

Reyhanlı'ya roket atan iki hedef TSK'nın hava harekatıyla imha edildi

Terör örgütü PYD/YPG tarafından Reyhanlı ilçesine yönelik roketli saldırıların gerçekleştirildiği iki mevzi TSK'nın hava harekatıyla imha edildi.

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Reyhanlıya roket atan iki hedef TSKnın hava harekatıyla imha edildi

Terör örgütü PYD/PKK tarafından Reyhanlı ilçesine yönelik saldırılarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti. 

Reyhanlı'ya bir havan topu mermisi daha düştü

Saldırıların gerçekleştirildiği mevzilerin hedef tespit radarlarıyla belirlenmesi sonrasında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, söz konusu saldırıların yapıldığı iki mevziye yönelik hava harekatı düzenledi.

Teröristlerce kullanılan mevziler, jetler tarafından imha edildi. 

PYD/PKK'lı teröristlerce Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yönelik düzenlenen 11 roketli saldırıda, 1 Suriyeli sivil ölmüş, 16'sı Suriyeli 46 sivil yaralanmıştı.

Kaynak: AA/TRT Haber

Etiketler: Reyhanlı, PYD, PKK, afrin
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