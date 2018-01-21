Reyhanlı'ya roket atan iki hedef TSK'nın hava harekatıyla imha edildi

Terör örgütü PYD/PKK tarafından Reyhanlı ilçesine yönelik saldırılarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti.
Reyhanlı'ya bir havan topu mermisi daha düştü
Saldırıların gerçekleştirildiği mevzilerin hedef tespit radarlarıyla belirlenmesi sonrasında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, söz konusu saldırıların yapıldığı iki mevziye yönelik hava harekatı düzenledi.
Teröristlerce kullanılan mevziler, jetler tarafından imha edildi.
PYD/PKK'lı teröristlerce Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yönelik düzenlenen 11 roketli saldırıda, 1 Suriyeli sivil ölmüş, 16'sı Suriyeli 46 sivil yaralanmıştı.
Kaynak: AA/TRT Haber