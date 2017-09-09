  • 09 EYLÜL 2017, CUMARTESI

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Recep Akdağ: Myanmar'da büyük bir insanlık dramı yaşanıyor

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Myanmar'da yaşanan insanlık dramıyla ilgili Türkiye tarafından yapılan yardımlara değindi.

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Recep Akdağ: Myanmarda büyük bir insanlık dramı yaşanıyor

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Gerçekten Myanmar'da büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Orada suçsuz, günahsız çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve ailelerin hayatları perişan edilmiş durumda. Kendi bulundukları bölgeden ülkenin başka bölgelerine gitme şansları zaten yok. Üzerlerindeki baskı, yıldırma, katliam sebebiyle Bangladeş'e sığınıyorlar." dedi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, bazı programlara katılmak üzere geldiği Erzurum'da, gazetecilere yaptığı açıklamada, Arakan'daki büyük zulüm ve oradaki büyük insanlık dramının milletçe yakından takip edildiğini belirtti.

"Katliam sebebiyle Bangladeş'e sığınıyorlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve bir grubun bölgeye gittiğini anımsatan Akdağ, şöyle konuştu:

"Benim sorumluluğumda çalışan AFAD başkanımız da bölgedeydi. Geldikten sonra kendisinden detaylı bilgi aldım. Gerçekten Myanmar'da büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Orada suçsuz, günahsız çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve ailelerin hayatları perişan edilmiş durumda. Kendi bulundukları bölgeden ülkenin başka bölgelerine gitme şansları zaten yok. Üzerlerindeki baskı, yıldırma, katliam sebebiyle Bangladeş'e sığınıyorlar."

Akdağ, Türkiye olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları ve hassasiyetle meseleye büyük önem verdiklerini bildirdi.

"AFAD olarak hazırlıklarımızı sürdürüyoruz"

Recep Akdağ, "Elimizden gelen her türlü desteği elbette vereceğiz. Bu anlamda sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu. Kızılay ve AFAD birlikte bir yardım kampanyası başlatıyorlar. Bugün yarın bununla ilgili ayrıntıları AFAD hazırlamış olacak." dedi. AA

Etiketler: Recep Akdağ, myanmar, AFAD
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