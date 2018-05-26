Polislerin emeklilik ek göstergeleri 3600'e çıkacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Emniyet Teşkilatı mensupları ile iftar programında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran seçimlerine de değindiği konuşmasında, yeni dönemde polislerin, öğretmenlerin, hemşirelerin ve din görevlilerinin emeklilik ek göstergelerinde artış yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

- Şu anda ülkemizin 81 vilayetinde ve yurt dışındaki temsilciliklerinde görev yapan, nöbet tutan, insanımızın emniyeti için fedakarca çalışan tüm polis ve jandarma kardeşlerime ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Rabbim her birinizin yar ve yardımcısı olsun. Rabbim sizleri her türlü tehditten, saldırıdan muhafaza buyursun diye dua ediyorum.

"Ülkemiz yanında, bölgemizin güvenlik ve huzuruna tehdit oluşturan bu problemlerle en ön cepheden mücadele yürütüyoruz."

- Türkiye olarak donanım, eğitim, kapasite ve disiplin açısından dünyada parmakla gösterilen emniyet teşkilatlarından birine sahibiz. Bugün emniyet teşkilatımız 173 yıllık köklü bir birikimi temsil ediyor. Güçlü bir emniyet teşkilatı ülkemiz için bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü Türkiye güvenlik tehditleri bakımından son derece zorlu bir coğrafyada bulunuyor. Terörden göçe, uyuşturucu ticaretinden insan kaçakçılığına kadar küresel güvenliği etkileyen pek çok sorunla doğrudan yüzleşiyoruz. Ülkemiz yanında, bölgemizin güvenlik ve huzuruna tehdit oluşturan bu problemlerle en ön cepheden mücadele yürütüyoruz. Sadece coğrafi olarak değil aynı zamanda stratejik bakımdan da küresel güç mücadelelerinin kavşağında olan bir ülkenin askeri, istihbari ve güvenlik açısından güçlü olması şarttır. Bu alanların herhangi birinde yaşanacak eksiklik, ihmal ve sorunun devletimize ve milletimize çok ağır maliyeti olacaktır. Nitekim son birkaç yılda bunun pek çok acı örneğine şahit olduk.

"Sizler devletimizin en zor gününde sergilediğiniz milli duruşla vatandaşlarımızın hafızasında unutulmayacak bir yer edindiniz. "

- Güvenlik briimlerimizin kritik noktalarına sızan Türkiye'nin terörle mücadelesine çok büyük darbe vurdu. Bu hain yapı terör örgütlerindeki istihbarat elemanlarımızın ifşasından karartma operasyonlarına hatta sabotajlara kadar terörle mücadeleyi akamete uğratacak pek çok yönteme başvurdu. Bunun yanında bu örgüt ülkemizi uluslararası alanda zor duruma düşürmek amacıyla siyasi suikastler dahil sayısız provakasyona teşebbüs etti. Ülkeyi tekrar 70'lerdeki gibi kardeş kavgasına sürüklemek için toplumumuzun farklı kesimlerini karşı karşıya getirmeye çalıştılar. Bunun için de kimi zaman marjinal yapılar içindeki militanlarını dahi kulanmaktan çekinmediler. 7 Şubat MİT kriziyle başlayan, 17-25 Aralık girişimiyle devam eden ve 15 Temmuz'da zirveye çıkan bu sancılı dönemde, millet ve devlet olarak ciddi sıkıntılar yaşadık. Önce Allah'ın yardımı, milletimizin feraseti sonra da aklını ve şerefini Pensilvanya'daki şarlatana kiraya vermeyen polislerimizin, askerlerimizin, yargı mensuplarımızın desteğiyle tüm bu sıkıntılı süreçleri atlatmayı başardık.

- Vatanına, devletine, yeminine sadakat gösteren tüm polislerimize ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Sizler devletimizin en zor gününde sergilediğiniz milli duruşla vatandaşlarımızın hafızasında unutulmayacak bir yer edindiniz. Bir daha aranızda bu tür ihanet çetelerinin türemesine ve yerleşmesine izin vermeyeceğinizi düşünüyorum.

"Güvenlik birimlerimizi FETÖ virüsünden arındırmak için dikkatli ve titiz bir çalışma yürüttük."

- 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında diğer kurumlarımızda olduğu gibi Emniyet Teşkilatı'mızda da kapsamlı bir çalışma yürüttük. Güvenlik birimlerimizi FETÖ virüsünden tamamen arındırmak için süratli ve kararlı bir şekilde adımlar attık. Örgütle irtibat ve iltisakı bulunan, gizli haberleşme araçlarını kullanan, örgüt çıkarları için makamını suistimal eden şahısları titiz bir çalışma ile tespit ettik ve onların kurumla ilişiğini kestik. Bu süreçte hukuk ve adaletten ayrılmamaya özen gösterdik. Şayet yapılan hatalar olmuşsa bunları da telafi etmeye çalıştık. Bilerek ve isteyerek hiç kimsenin mağduriyete uğramasına göz yummadığımızdan emin olmanızı istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz Darbe girişimi sonrasında diğer kurumlarımızda olduğu gibi emniyet teşkilatımızda da kapsamlı bir çalışma yürüttük. Güvenlik birimlerimizi FETÖ virüsünden arındırmak için süratli ve kararlı bir şekilde adımlar attık.https://t.co/YhEhrHRQOH pic.twitter.com/o9TXVqxEfP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Mayıs 2018

"FETÖ ile mücadele ederken intikam duygusuyla değil, adaletin tecellisi için çaba gösterdik."

- Açık söylüyorum dünyada pek az ülke, milletin kılcal damarlarına kadar sızmış böyle melun bir yapıyla bizim kadar hakkaniyetle ve başarılı bir mücadele yürütebilir. Dünyada çok az toplum böyle ağır bir travmanın üstesinden bizim milletimiz gibi dirayetle gelebilir. Ankara Emniyet Müdürlüğü binasında, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda mesai arkadaşları vahşice katledilen polis kardeşlerimizin sağduyularını koruyarak vazifelerini icra etmeleri gerçekten takdire şayandır. Yaşadığımız ihanetin ve acının büyklüğüne rağmen asla duygularımızı aklımızın önüne geçirmedik. FETÖ ile mücadele ederken intikam duygusuyla değil, adaletin tecellisi için çaba gösterdik. Halen de bu şekilde hareket ediyoruz ama biz tüm şehitlerimizin kanının yerde kalmaması için sonuna kadar bu mücadeleyi de dirayetle sürdüreceğiz. Zira eğer bu mücadeleyi sürdürmezsek şehitlerimiz haklarını bize emanet etmezler. Bunun için de birinci görev sizde.

"15 Temmuz sonrasında terörle mücadeleden asayiş hizmetlerine kadar her alanda başarı çıtamızı çok daha yukarılara taşıdık."

- Örgütün istihbarat kurumlarına taş çıkartacak şekilde gizlediği kripto unsurları etkisiz hale getirirken hukuk devleti ilkesinden de asla taviz vermiyoruz. Kanseri yenen bünye gibi, emniyet birimlerimizi FETÖ'den temizlemenin faydalarını hemen görmeye başladık. 15 Temmuz sonrasında terörle mücadeleden asayiş hizmetlerine kadar her alanda başarı çıtamızı çok daha yukarılara taşıdık. Bugün bölücü terör örgütü yurt içinde tarihinin en büyük hezimetlerini yaşıyorsa bundan sonra iki yılda atılan adımların çok büyük payı vardır. Şehirlerimizn iki üç yıl öncesine göre daha güvenliyse bunda üniformasının hakkını vermek için canla başkla çalışan polislerimizin emeği vardık. Şayet bugün çetelerle, uyuşturucu tacirleriyle çok daha iyi mücadele yürütülüyorsa sebebi, devletin içindeki hainlerden temizlenmesidir.

"Yeni dönemde polislerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkarıyoruz."

- Emniyet Taşkilatı'mızın görevini huzur içinde, gönül rahatlığı içinde yapabilmesi için polisimizi her açıdan desteklemeye devam ediyoruz. Özellikle kırsalda lojmanlar konusunda, özlük hakları, eğitim, teçhizat, maaşlara kadar pek çok çalışmaya hayata geçirdik. Daha önce polisimizi askerlik görevinden muaf tutan yasayı çıkararak sizleri rahatlatmış, önemli bir sıkıntıyı çözmüştük. Şimdi de polislerimizin yıllardır hasretini çektiği düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. Yeni dönemde polislerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkarıyoruz. Böylece, ülkemiz için fedakarca görev yapan siz polislerimizin verdikleri emeğin karşılığını emekliliklerinde de alabilmelerine imkan sağlıyoruz. Yeni düzenlemeyle yüksek öğrenim mezunu polis memurlarımızın emekli olduklarında alacakları maaşlarında yüzde 21 civarında bir artışa da gitmiş oluyoruz. Bir başka ifadeyle 25 hizmet yılının üzerinde hesaplandığında polislerimizin emeklilik maaşlarında net 533 liralık, emekli ikramiyelerinde net 17 bin liralık bir artış meydana geliyor. Hizmet süresi uzadıkça bu rakamlarda artıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni dönemde polislerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkarıyoruz.https://t.co/YhEhrHRQOH pic.twitter.com/4Mb6sspjD1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Mayıs 2018

- Aynı şekilde öğretmen, hemşire ve din görevlilerimiz de benzer rakamlarla bu artıştan faydalanacaklar. Toplamda 1 milyon 412 bin kişiyi ilgilendiren bu düzenlemeden emeklilerimizin dul ve yetimleri de istifade edecek.

"Türkiye artık vatandaşları arasında ayrımcılık yapan eski Türkiye değildir."

- Elbette ülkemizin ekonomisi güçlendikçe, imkanlar elverdikçe bunu sizlere daha fazla yansıtmayı da sürdüreceğiz. Türkiye artık vatandaşları arasında ayrımcılık yapan eski Türkiye değildir. Türkiye geçmişte uzun yıllar olduğu gibi kaynaklarını sadece belli bir kesime aktaran bir ülke de değildir. Bu devlet artık vatandaşlarından topladığı vergileri, çalışmadan, üretmeden, hiçbir riske girmeden kar peşinde koşan çevrelere altın tepside sunan bir devlet hiç değildir. Biz geçmişte olduğu gibi sadece vesayeti kendine kalkan yapan bir avuç seçkinin refah ve huzuru için değil, 81 milyon insanımızın tamamının ve kalbini bize yöneltmiş kardeşlerimizin geleceği için çalışıyoruz.

"Üç beş oy uğruna, kısa vadeli çıkarlar uğruna milletimizin emanetine asla ihanet edemeyiz."

- Attığımız her adımda, gece karanlığında helal rızık için yola koyulan işçilerimizin, saatlerce direksiyon sallayan şoförlerimizin, denizin azgın sularından iaşesini çıkaran balıkçılarımızın, sabaha kadar gözü ufukta eli tetikte nöbet tutan kahraman güvenlik güçlerimizin, velhasıl tüm vatandaşlarımızn hakkını ve hukukunu düşünüyoruz. 7'den 70'e bu milletin sorumluluğunu omuzlarımızda taşıdığımız için de kılı kırk yararak hareket ediyoruz. Birileri rant çevrelerine selam durabilir, birileri iktidara gelmenin yolunu vesayet odaklarına teslimiyette bulabilir, birileri makam ve mevki için her türlü değeri, her türlü hassasiyeti ayaklar altına alabilir ama biz asla böyle davranamayız. Üç beş oy uğruna, kısa vadeli çıkarlar uğruna milletimizin emanetine asla ihanet edemeyiz. Son 16 yıldır ekonomiden ticarete, dış politikadan terörle mücadeleye, sosyal yardımlardan kamu görevlilerimize sağladığımız imkanlara kadar attığımız her adımda meseleye bu şekilde yaklaştık. Hiç kimsenin milletimizin helal lokmasına musallat olmasına izin vermedik, inşallah bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmayı sürdüreceğiz. Ülkemizi büyütürken, ekonomimizi güçlendirirken herkesin bundan hakettiği payı almasını sağlayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üç beş oy uğruna kısa vadeli çıkarlar uğruna milletimizin emanetine asla ihanet edemeyiz.https://t.co/YhEhrHRQOH pic.twitter.com/TL0w8UlMsx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Mayıs 2018

24 Haziran seçimleri

- Ülkemiz 24 haziran'da bir erken seçime gidiyor. Seçim güvenliğinin sağlanması noktasında en büyük görev siz polislerimize düşüyor. Ordaki bütün oyların adeta namusu size ait, ben size inanıyorum. Artık 100-150 metreden değil anında sandık görevlileri sizi telefonla arayabilir, haberdar edebilir, ettiği anda sizin müdahale yetkiniz var. Gerek propaganda gerekse seçim gününde herhangi bir zaafiyetin oluşmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğinize ben inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye şeffaf, serbest, adil ve demokratik seçimler gerçekleştirme konusunda tüm dünyada başarısını ispatlamış bir ülkedir.https://t.co/YhEhrHRQOH pic.twitter.com/sYTuWZmHrG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Mayıs 2018

"Bize kimse demokrasi dersi vermesin. Bu konuda Türkiye örnektir."

- Türkiye şeffaf, serbest, adil ve demokratik seçimler gerçekleştirmek konusunda tüm dünyada başarısını ispatlamış bir ülkedir. Bize kimse demokrasi dersi vermesin. Bu konuda Türkiye örnektir. Bugüne kadar sandığa asla gölge düşürmedik, birilerinin düşürmesine de fırsat vermedik. 24 Haziran seçimlerinde de aynı demokratik dolgunluğu göstereceğimize inanıyorum. Vatandaşlarımızın iradelerini sandığa rahat bir şekilde yansıtabilmelerinin temini için sizlerden görevinizi fedakarca yapmanızı bekliyorum. Önümüzdeki 28 gün başta emniyet teşkilatımız olmak üzere devletimizin iligili birimleri için zorlu ve yorucu bir dönem olacak. Seçim sürecini dinamitlemek için şer odakları hiç boş durmayacaklar. Türk demokrasisine leke çalmak amacıyla birileri muhakkak akla hayale gelmedik yöntemlere, iftiralara başvuracak. Devletimizin tüm kurumlarının sorumluluklarını en güzel şekilde yerine getirerek bu süreci inşallah alnımızın akıyla atlatacağımıza inanıyorum.

Kaynak: TRT Haber