PKK'ya ağır darbe: 38 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada yapılan terörle mücadele operasyonlarının ayrıntılarını paylaştı. Buna göre 38 terörist etkisiz hale getirildi. Arananlar listesinde gri kategoride bulunan Musa Koçali Bala da yaralı olarak ele geçirildi.

Ayrıca bin 456 operasyonda 4 bin 959 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 167 kişi gözaltına alındı.

Bu kişilerin 176'sının PKK/KCK, 586'sının FETÖ, 390'ının DEAŞ, 15'inin aşırı sol ile bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

Ayrıca terör örgütünün kış hazırlıklarının boşa çıkarılması amacıyla 23 Eylül – 12 Kasım tarihleri arasında 12 ilde operasyon düzenlendi.

Tespit edilen 146 sığınak, 12 mağara, 3 depoda çok miktarda ilaç ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele de hız kesmeden devam ediyor.

77 ilde düzenlenen 2 bin 796 operasyonda 3 bin 682 kişi gözaltına alındı.

TRT HABER

