  • 13 KASIM 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 16º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.868
    EURO 4.506
  • BIST 108544.31
    ALTIN 158.82
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » PKK'ya ağır darbe: 38 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya ağır darbe: 38 terörist etkisiz hale getirildi

Son 1 haftada yürütülen operasyonlarda 38 terörist etkisiz hale getirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
PKKya ağır darbe: 38 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada yapılan terörle mücadele operasyonlarının ayrıntılarını paylaştı. Buna göre 38 terörist etkisiz hale getirildi. Arananlar listesinde gri kategoride bulunan Musa Koçali Bala da yaralı olarak ele geçirildi.

Ayrıca bin 456 operasyonda 4 bin 959 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 167 kişi gözaltına alındı.

Bu kişilerin 176'sının PKK/KCK, 586'sının FETÖ, 390'ının DEAŞ, 15'inin aşırı sol ile bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. 

Ayrıca terör örgütünün kış hazırlıklarının boşa çıkarılması amacıyla 23 Eylül – 12 Kasım tarihleri arasında 12 ilde operasyon düzenlendi.
Tespit edilen 146 sığınak, 12 mağara, 3 depoda çok miktarda ilaç ve yaşam malzemesi ele geçirildi. 

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele de hız kesmeden devam ediyor. 

77 ilde düzenlenen 2 bin 796 operasyonda 3 bin 682 kişi gözaltına alındı.

TRT HABER
 

Etiketler: teröristler, terör örgütü, son dakika, PKK, koçali bala, İçişleri Bakanlığı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER