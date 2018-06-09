PKK'nın lojistik üssü 'Mahmur' neden önemli?

Türkiye, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını temizlemekte kararlı.

Kandil-Sincar ve Suriye hattındaki kritik yerlerden biri haline dönüşen Mahmur için ilk operasyon sinyali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

"Bağdat yönetimi ben bu işi çözerim dediği takdirde ne ala ama çözemem dediği takdirde biz kimseden icazet almayız, Sincar'ı da vururuz Kandil'i de vururuz, bunu ilk defa dillendiriyorum Mahmur. Mahmur çok önemli."

BM gözetiminde, PKK'nın elinde

Birleşmiş Milletler (BM) gözetimindeki Mahmur, Irak'ın kuzeyinde Musul'da.

Erbil'e yaklaşık 100 kilometre mesafede. Terör örgütü PKK'nın kontrolündeki Mahmur, örgütün lojistik üslerinden biri konumunda.

Bütün noktalar PKK'nın kontrolü altında

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Mahmur'un teröristlerin kuluçka yuvası haline geldiğini şöyle anlattı.

"Irak’ta terör örgütü PKK faaliyetlerine etkin bir şekilde devam ediyor. Kandil'in yanında aynı zamanda Sincar ve Mahmur bölgesinde de etkin bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor. Şuanda Mahmur'a 5 km'lik bir mesafedeyiz. Daha fazla ileriye gidebilmemiz mümkün değil. Çünkü bütün kontrol noktaları ve ilçedeki bütün güvenlik noktaları tamamıyla PKK'nın kontrolü altında."

Teröristler burada eğitiliyor

13 binden fazla teröristin bulunduğu kampa, 60 kişiden oluşan örgüt elebaşı hükmediyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu Erbil Milletvekili Aydın Maruf, Mahmur'daki durumu şöyle anlattı.



"Tabi bu PKK terör örgütünün kuzey bölgesinde özellikle Mahmur’da Şengal'de diğer bölgelerde yaşayan insanları çok rahatsız etmiş, Mahmur kampı uzun zamandır var. Orada sözde sivil 13 binden fazla kişi yaşıyor. Ama PKK'nın siyasi merkezi haline gelmiş, o kampta askeri eğitim, siyasi eğitim, diplomasi eğitimi, teşkilat eğitimi yapılıyor sonra Kandil'e gönderiliyor."

PKK'nın hain planları Mahmur'dan çıkıyor

Mahmur'daki gruplar sadece Türkiye'yi tehdit etmiyor. Hem IKBY'deki hükümete hem de halka yönelik büyük tehlike arz ediyor.

"Bu kamp sözde sivil kamptır. Fakat içerisinde teşkilat amaçlı PKK örgütü tarafından çalışmalar yapılıyor, ayrıca da bütün Erbil ve bölgede yapılan yürüyüşler mitingler Türkiye'ye karşı veya buradaki yönetime karşı olan PKK terör örgütü tarafından organize edilen çalışmalar bu kamptan yapılıyor."

ABD, Mahmur'da da PKK'ya desteğini eksik etmedi

DEAŞ'lı teröristler, 2014 yılında Mahmur kentini ele geçirdi. Daha sonra IKBY güçleri kenti geri almayı başardı.

BM’nin çekilmesiyle birlikte kampta yaşayan terör örgütü PKK yandaşları, DEAŞ’a karşı mücadele bahanesiyle ABD'den yardım aldı.

Bağdat hükümeti önlem almıyor

Mahmur ilçesi Irak hükümetinin kontrolüne geçmesine rağmen, PKK kampı yönetiyor.

Ankara, Bağdat yönetiminin bu konuyla ilgili harekete geçerek gerekli önlemleri almasını istiyor.

İkinci Kandil

DEAŞ saldırıları ile birlikte Kandil'den sürekli teröristlerini bölgeye gönderen PKK, tüm ilçenin kritik noktalarındaki Peşmergeleri de çıkartmış durumda.

16 Eylül Kerkük operasyonlarında Sincar ile birlikte Irak ordusunun kontrolüne geçen Mahmur, halen 2'nci bir Kandil gibi terör örgütü faaliyetlerini yürütüyor.

Kaynak: TRT Haber