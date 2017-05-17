  • 17 MAYIS 2017, ÇARŞAMBA

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Patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Yüksekova'da PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen bir mağarada çok sayıda yaşam malzemesi ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

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Patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen bir mağarada çok sayıda yaşam malzemesi ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı birliklerince sürdürülen operasyonlar kapsamında, Yüksekova ilçesi İkiyakalar Dağlarında dün yapılan aramalarda, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağara tespit edildi.

Mağarada çok sayıda yaşam malzemesi ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, jeneratör, çeşitli tiplerde akü ve pil ele geçirildi.

Etiketler: PKK, terör örgütü, teröristler, Yüksekova, Hakkari
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