Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen bir mağarada çok sayıda yaşam malzemesi ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı birliklerince sürdürülen operasyonlar kapsamında, Yüksekova ilçesi İkiyakalar Dağlarında dün yapılan aramalarda, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağara tespit edildi.

Mağarada çok sayıda yaşam malzemesi ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, jeneratör, çeşitli tiplerde akü ve pil ele geçirildi.