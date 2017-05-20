ÖSO yoğun ve iyi bir eğitimden geçiriliyor

Bölgedeki askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre; Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı Harekâtı’nın ilk safhasını tamamladıktan sonra 29 Mart 2017’den itibaren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) gruplarını yoğun bir program kapsamında askeri eğitime yönlendirdi.

Yine aktarılan bilgilere göre; Türk sınırına yakın bölgelerde yeni eğitim kampları kuran ÖSO grupları, TSK’nın denetiminde, hem kıdemli mensuplarına hem de son dönemde katılan çok sayıdaki yeni mensuplarına eğitim veriyor. Kamplarda çeşitli silahların kullanımı öğretiliyor, ayrıca yoğun fiziksel eğitim de veriliyor. Eğitimlerin çoğu bölgedeki arazi şartları göz önüne alınarak bire bir operasyon icra edilen arazilere benzer bölgelerde icra ediliyor.

Daha önce de eğitim kaplarına ÖSO’ya yeni kurulan kamplarda TSK Özel Kuvvetlerine mensup personel tarafından kendilerine daha örgütlü bir eğitim veriliyor. TSK’nın Suriye’deki harekâtını bitirmesi üzerine, ÖSO yetkilileri kalabalık savaşçı gruplarının eğitimine artık daha fazla zaman ayırabiliyor.

Yine aktarılanlara göre; artık sahada eski ÖSO yok, yeni bir ÖSO doğuyor. Eğitime alınan bu ÖSO mensupları ilerde yapılacak muhtemel operasyonlarda farkını gösterecek.