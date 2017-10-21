Ã–ÄŸrencilere burs mÃ¼jdesi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde dÃ¼zenlenen FÄ±rat Ãœniversitesi Akademik YÄ±lÄ± AÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ve Fahri Doktora Tevcih TÃ¶reni'nde, kendisine tevdi edilen fahri doktora iÃ§in Ã¼niversite mensuplarÄ±na teÅŸekkÃ¼r etti.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, genÃ§lerin donanÄ±mlÄ± ÅŸekilde yetiÅŸmesinin Ã¶ncelikli amaÃ§larÄ± olduÄŸuna deÄŸinerek, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ãœniversite yÄ±llarÄ± altÄ±n yÄ±llardÄ±r. Sevgili genÃ§ler, benim size tavsiyem, Ã¶nÃ¼nÃ¼zde birkaÃ§ seneniz var. Ondan sonra bu yÄ±llarÄ±, bu gÃ¼zel zamanlarÄ± bulamazsÄ±nÄ±z. Biliyorum hepiniz dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsunuz. 'Bir an Ã¶nce ÅŸu Ã¼niversiteyi bitirsek de iÅŸimize, gÃ¼cÃ¼mÃ¼ze baksak.' Buradayken bu duyguya hakimsiniz ama unutmayÄ±n mezun olduktan sonra bu ortamÄ± Ã§ok Ã¶zleyeceksiniz. Onun iÃ§in sizin iÃ§in altÄ±n deÄŸerinde fÄ±rsat olan bu zamanÄ± en iyi ÅŸekilde deÄŸerlendirmelisiniz."

YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rkiye'nin etrafÄ±nda bir ÅŸer Ã§emberi oluÅŸturulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ama ÅŸunu herkes bilsin. Bu aziz millet 15 Temmuz'da herkese, bilen bilmeyen, yedi dÃ¼vele TÃ¼rk milletinin nasÄ±l bir millet olduÄŸunu gÃ¶stermiÅŸtir. BayraÄŸÄ± indirmemiÅŸ, ezanlarÄ± dindirmemiÅŸtir. Onun iÃ§in Ã¼lkemizin geleceÄŸi her bakÄ±mdan parlaktÄ±r. YarÄ±nÄ±mÄ±z bugÃ¼nÃ¼mÃ¼zden Ã§ok daha gÃ¼zel olacak, hiÃ§ endiÅŸeniz olmasÄ±n." dedi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, "2003'te Ã¶ÄŸrenci baÅŸÄ±na 45 lira burs veya kredi veriyorduk. 2018'de bu rakam 470 lira olacak. 425'ti bu sene, haydi bakalÄ±m 470'e Ã§Ä±ktÄ±. HayÄ±rlÄ± olsun, bunu da ilk ElazÄ±ÄŸ'da aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ oluyoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Lise ve Ã¼niversiteye giriÅŸ sisteminde yapÄ±lan dÃ¼zenlemeleri de deÄŸerlendiren YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z rahat olsun, hiÃ§bir ÅŸekilde Ã¶ÄŸrencilerimizin aleyhine bir dÃ¼zenleme asla olmayacak, daha iyi olacak. Daha rahat edecekleri, streslerinin azalacaÄŸÄ±, rahat rahat geleceÄŸe hazÄ±rlanacaklarÄ± bir geÃ§iÅŸ sistemi getiriliyor."