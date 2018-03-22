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Buradasınız : » » Nevşehir'de askeri uçak düştü

Nevşehir'de askeri uçak düştü

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde askeri uçak düştü, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ovaören köyü yakınlarında askeri uçak düştü. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekiplerinin yanı sıra jandarma ekipleri sevk edildi.

Uçağın enkazına ulaşıldı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "22 Mart 2018 tarihinde eğitim maksadıyla saat 18.30 sularında kalkış yapan bir F-16 tipi savaş uçağımız Gülşehir/Nevşehir civarında henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Olayın ardından derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmış ve kısa sürede uçağımızın enkazına ve kahraman personelimizin naaşına ulaşılmıştır. Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.

 

Kaynak: AA

Etiketler: uçak kazası, Nevşehir, F-16
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