Nevşehir'de askeri uçak düştü

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ovaören köyü yakınlarında askeri uçak düştü. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekiplerinin yanı sıra jandarma ekipleri sevk edildi.

TRT Haber Muhabiri Yiğitcan Karatepe, Nevşehir'de düşen askeri uçağa ilişkin son bilgileri aktarıyor.https://t.co/eQ7QWnZSms pic.twitter.com/NdTnIwaFfB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 22 Mart 2018

Uçağın enkazına ulaşıldı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "22 Mart 2018 tarihinde eğitim maksadıyla saat 18.30 sularında kalkış yapan bir F-16 tipi savaş uçağımız Gülşehir/Nevşehir civarında henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Olayın ardından derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmış ve kısa sürede uçağımızın enkazına ve kahraman personelimizin naaşına ulaşılmıştır. Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı, Nevşehir civarında kaza kırıma uğramıştır. — TSK (@TSKGnkur) 22 Mart 2018

Kaynak: AA