  • 20 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Necmettin öğretmeni şehit eden hainler öldürüldü

16 Haziran'da Tunceli-Pülümür karayolunda öğretmen Necmettin Yılmaz'ı katleden 6 terörist ölü ele geçirildi.

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Necmettin öğretmeni şehit eden hainler öldürüldü

Tunceli'de güvenlik güçlerince yürütülen hava destekli operasyonda, 16 Haziran'da Tunceli-Pülümür karayolunda öğretmen Necmettin Yılmaz'ı katleden 6 terörist ölü ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 19 Temmuz'da Nazımiye ilçesi kırsalındaki keşif gözetleme faaliyetleri esnasında silahlı insansız hava aracı (SİHA) tarafından bir grup terör örgütü mensubunun tespit edildiği bildirildi.

Söz konusu terörist grubun SİHA ile vurulduğu ve bölgede operasyon başlatıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bölgede devam eden operasyon kapsamında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 6 terör örgütü mensubu ölü ele geçirilmiştir. Ölü ele geçirilen örgüt mensuplarının 16 Haziran'da Tunceli-Pülümür karayolunda öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ı kaçıran ve şehit eden grup olduğu anlaşılmıştır. Bölgede M-16 piyade tüfeği, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca, 200 gram C4 patlayıcı, 5 sırt çantası ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

Açıklamada, Tunceli'de teröristlerin bulunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Etiketler: Tunceli, Necmettin Yılmaz, necmettin öğretmen
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