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Buradasınız : » » NATO'dan Ege'de itidal çağrısı

NATO'dan Ege'de itidal çağrısı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Gelecekte benzer gerginlikler yaşanmaması için tarafların tansiyonu yükseltmekten kaçınması gerekiyor" dedi.

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NATOdan Egede itidal çağrısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan arasında Ege Denizi'nde yaşanan gerginliğe dair, "Gelecekte benzer gerginlikler yaşanmaması için tarafların tansiyonu yükseltmekten kaçınması gerekiyor." dedi.

Stoltenberg, Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

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Yunanistan'la Türkiye arasında Ege'de yaşanan gerginliğe ilişkin Stoltenberg, konuyu her iki ülkenin savunma bakanlarıyla görüştüğünü ve taraflara itidal çağrısında bulunduğunu söyledi.

Stoltenberg, her iki ülke başbakanının telefonda konuya ilişkin görüşme yapmasını olumlu karşıladığına dikkati çekerek, iletişimin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye ve Yunanistan'ın NATO çatısı altında olduğunu anımsatan Stoltenberg, "Gelecekte benzer gerginlikler yaşanmaması için tarafların tansiyonu yükseltmekten kaçınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ege Denizi'nde hafta başında Kardak kayalıkları açıklarında Türk ve Yunan sahil güvenlik botları arasında gerginlik yaşanmıştı. Yunan Sahil Güvenlik botlarının 12 Şubat gecesi Türkiye'ye ait olan Kardak Kayalıkları civarında tehlikeli manevralar yapması, iki ülke arasında gerginliğin yeniden artmasına neden olmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Yunansitan, türkiye, nato, Kardak
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