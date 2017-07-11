Muş'ta terör operasyonu: 16 gözaltı

Muş merkez ile Malazgirt, Bulanık ve Varto ilçelerinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda 16 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK adına kuryelik ve işbirlikçilik yapan, sözde "köy komisyonu" adına faaliyet yürüten kişilere yönelik kent merkezi ile Malazgirt, Bulanık ve Varto ilçelerinde operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 21 şüpheliden 16'sının gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.