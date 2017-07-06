  • 07 TEMMUZ 2017, CUMA

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Milli Savunma Bakanlığı merkez teşkilatına ilişkin düzenleme

Bakanlığın merkez teşkilatı bünyesinde Personel Temin Dairesi Başkanlığı oluşturulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Milli Savunma Bakanlığı merkez teşkilatına ilişkin düzenleme

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) merkez teşkilatı bünyesinde Personel Temin Dairesi Başkanlığı kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, bakanlığın merkez teşkilatında müstakil daire başkanlığı olarak Personel Temin Dairesi Başkanlığı kurulması kararlaştırıldı.

Söz konusu karar, Bakanlığın 26 Nisan 2017 tarihli yazısı üzerine 1325 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanun'un birinci maddesi uyarınca 29 Mayıs'ta toplanan Bakanlar Kurulunca alındı.

Etiketler: milli savunma bakanlığı, resmi gazete
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