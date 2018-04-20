Milli Savunma Bakanı Canikli: Artık hiç kimse Türkiye'yi hesaba katmadan at oynatamaz

Balıkesir'de Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı'nda eğitime başlayan 2 bin 103 öğrenci yemin etti. Ailelerin tribünleri doldurduğu törende astsubay adayları büyük alkış aldı. Okul Komutanı Kurmay Albay Gültekin Yaralı'nın konuşmaları ile başlayan törende astsubay adayları silah tutarak yemin etti.

Törene Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'de katıldı.

"Küresel güçlerin amacı, bölgedeki zenginliklerin el değiştirmesi"

Törende konuşan Canikli, son dönemlerde küresel ve bölgesel konjonktürde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi:

"Yaşanan gelişmeler bölgemizi çok yakından ilgilendirmektedir. Bu gelişmelerin odağı binlerce yıldır olduğu gibi içinde bulunduğumuz coğrafyadır. Bu coğrafya insanlık tarihi kadar eskidir. Tüm bu zenginliklerin paylaşımı ve dönüşümü el değiştirmesi için sınır, maliyet tanımadan birçok aktör binlerce kilometre öteden akın etmektedir. Uluslararası sistemi yeniden şekillendirmek isteyen küresel güçler, bölgesel proje örgütlerinin tek bir amacı vardır. Bu coğrafyada operasyon yapılması ve zenginliklerin el değiştirmesi. Gücü ele geçirmek imkanları ele geçirmek, daha da güçlenmek, zenginliğin etki alanını kendi merkezine çekmek temel amaçtır. Siyasi, kültürel askeri ve ekonomik bir çok amaca ulaşmak için küresel güçler vicdani, insani, İslami pek çok kavramı elinin tersi ile itebilmektedir.

Doğu Guta'da kimyasal vahşete tanıklık ettik. Bölgede çıkar ve güç paylaşımı artış trendine girmiştir. Başka güçler başka kişiler ve örgütler bölge ile alakası olmayan devletler, kendi dindaşları ile kendi toprağının insanı ile komşusu ile çarpışan silahlı örgütler türemiştir. Vekaleten orada savaşan kendi vicdanını, insanını bir kenara koyup binlerce kilometre ötedeki güçler için ölmekte ve öldürmektedir. Bu şartlar altında risk ve tehditlere karşı vatandaşlarını tam anlamı ile vatandaşlarını güven altında hissetmesi önem arz etmektedir."

"Türk ordusu işgal gücü değildir"

"Terör örgütlerinin içinde bulunduğumuz coğrafyada yaşam alanlarını genişletme çalışmaları, düzensiz göç hareketleri şu an baş etmemiz gereken tehditlerin başında gelmektedir" diyen Canikli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyeti devleti, milleti her zamankinden daha fazla güçlü olmak zorundadır. Ülkemiz risk ve tehditlere karşı mazlum milletlerin limanı olmuştur. Sizler sadece Türk milletinin değil, duaları Türk milleti için yapan mazlum insanların da ümidisiniz. Ülkemiz içeriden ve dışarıdan terör örgütleri ile abileri ile mücadelesine devam ederken, mazlum milletlerin de sığınağı olmuştur. Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımızın önderliğinde icra ettiğimiz Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatını bütün dünya izledi. Bugün Afrin'de sivil halkın ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü imkanı sunuyoruz. Türk ordusu işgal gücü değildir. Atalarımız sadece adalet ve barış getirmişlerdir. Ülkemiz en başından beri beri DEAŞ, PKK kontrolündeki toprakların yerel halk tarafından yönetilmesini savunmaktadır. Afrin'de Kürt, Arap, Türkmenlerden 20 kişilik bir yerel meclis oluşturulmuştur."

"Afrin dimdik ayakta, Rakka ve Musul tarumar olmuş"

"Afrin operasyonunda TSK'dan kaynaklı bir sivil zaiyat olmamıştır. Bu bir kahramanlıktır. Afrin'e bakın, Afrin sapasağlam dimdik ayakta durmaktadır. Rakka'ya Musul'a bakın yerle bir tarumar oldu. Binlerce yıllık medeniyet silindi, süpürüldü. Buralarda katliamlar yaşandı."

"FETÖ, ordu millet dayanışmasını yıkmak istedi"

"Türkiye'nin etkin ve lider konumda olması ancak en zor şartlarda iyi eğitimli disiplinli personeli ile mümkündür. Mazisi şan ve şerefli dolu silahlı kuvvetlerimizde şu an burada yetiştirilmektedir. FETÖ örgütünün hain darbe girişimi ile maddi ve manevi zarar çok büyütür. Bu eli kanlı hainler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarını ortadan kaldırmaya çalışmışlardır. Bu ülkeyi parçalamaya, içten çökertmeye çalışmışlardır. Ordu millet dayanışmasını yıkmak istemişlerdir. Eli kanlı, hesapları kirli teröristler en büyük zararı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitim kurumlarına vermek istemişlerdir. Bu nedenle hassas düzenlemeler yaptık. MSÜ'yü kurduk. Sizler TSK'nin gücüne güç katacaksınız. Bu ilgiyi katıldığımız törenlerde görüyoruz. Milletimizin heyecanına, ordusuna olan heyecanına şahit oluyoruz. Kirli oyunlara en güzel cevap bu dayanışmadır."

"Hiç kimse bu coğrafyada Türkiye'yi hesaba katmadan at oynatamaz"

"Bugün 2 bin 103 astsubayımızın yeminine şahit oluyoruz. Türk milleti her zamankinden daha güçlüdür. Ekonomisi ile sağlık sistemi ile demokrasisi ile savunma sanayisi ile ve ordusu ile güçlüdür. Artık hiç kimse bu coğrafyada Türkiye'yi hesaba katmadan at oynatamaz, proje geliştiremez. Artık herkes Türk milletinin eğilimlerini dikkate almak ve adımlarını ona göre atmak zorundadır"

Törene Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Mili Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, Kara Harp Okulu Dekanı Tufan Gündüz katıldı. Tören resmi geçit ile sona erdi.

Kaynak: İHA